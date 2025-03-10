Основными покупателями российских акций в феврале стали крупные банки

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в феврале оказали основную поддержку российскому рынку акций с объемом нетто-покупок в 18,4 млрд рублей. Об этом говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Рынок акций в феврале показывал преимущественно положительную динамику. Росту большинства фондовых индексов способствовало ожидание снижения геополитической напряженности, отмечает ЦБ. Индекс МосБиржи по итогам месяца вырос на 8,6% до 3200 пунктов. Наибольший дневной прирост показателя был зафиксирован 13 февраля после состоявшегося накануне телефонного разговора президентов России и США, в ходе которого, в частности, обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине.

Рост индексов акций сопровождался умеренным повышением общей волатильности на рынке относительно январских значений, замечает ЦБ.

Среднедневной объем торгов акциями в феврале вырос более чем на треть по сравнению с январем, достигнув максимума за последние три года - 211,4 млрд рублей.

Доля физлиц в среднем за месяц выросла в феврале до 76,3% с 75,9% в январе.

Основные нетто-покупки на российском рынке акций в феврале, помимо СЗКО, совершали НФО в рамках доверительного управления - на 13,4 млрд рублей.

Крупнейшими нетто-продавцами стали банки, не входящие в категорию системно значимых, которые в феврале нарастили объем продаж до 20,8 млрд рублей с 5,5 млрд рублей месяцем ранее. НФО за счет собственных средств в феврале продали акции на 8,2 млрд рублей.