Крупные российские банки в феврале распродавали ОФЗ на вторичном рынке

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские банки в феврале активно распродавали ОФЗ на вторичном рынке, но, несколько увеличив по отношению к январю долю на первичном рынке госдолга, остались нетто-покупателями бумаг Минфина, сообщил Банк России в докладе "Обзор рисков финансовых рынков".

Февраль был удачным для Минфина: он разместил ОФЗ совокупным номиналом 671,9 млрд рублей, при этом добился этого результата только за счет "фиксов", не прибегая к флоатерам, традиционно популярным у банков. "Инвесторы проявили интерес к ценным бумагам с фиксированным купоном на фоне ожидания постепенного смягчения денежно-кредитных условий", - говорится в докладе. Объем размещения классических ОФЗ за один календарный месяц стал максимальным за всю историю, на 25% превысив предыдущий максимум (март 2021 года, размещение на 538 млрд рублей по номиналу).

Системно значимые кредитные организации в феврале увеличили свою долю покупок на аукционах до 47,1% с 44,7% в январе (в декабре она была намного выше - 79,1% - но тогда принципиально иной была структура предложения: Минфин "закрывал" годовой план двумя размещениями флоатеров на 1 трлн рублей каждый). Доля прочих банков упала до 20,4% с 28,1%.

СЗКО в феврале осуществили крупнейший объем нетто-продаж ОФЗ на вторичном рынке - 170,1 млрд рублей, покупали же бумаги Минфина преимущественно НФО, отмечает ЦБ. Физические лица также приобрели ОФЗ на максимальную за последнее время сумму (нетто-покупки на 46,9 млрд рублей - максимум для этой категории участников рынка).

С учетом операций на аукционах СЗКО купили ОФЗ на 66,4 млрд рублей (месяцем ранее осуществили суммарные нетто-продажи на 10,1 млрд рублей).

Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке увеличился в 1,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем, до 34,5 млрд рублей.