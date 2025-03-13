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Экспорт чугуна и стали из Евросоюза составил 77,8 млрд евро в 2024 году

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза в 2024 году экспортировали чугун и сталь, а также продукцию из них на сумму 77,8 млрд евро, импортировали - на 73,1 млрд евро, сообщило статистическое управления ЕС Eurostat.

За последние пять лет (относительно 2019 года) экспорт вырос на 15,2%, импорт - на 23,7%. Увеличение показателей в стоимостном выражении произошло несмотря на сокращение физических объемов поставок - соответственно на 17,3% и 1,6%.

Турция в 2024 году была основным покупателем чугуна и стали из ЕС без учета изделий из них (6,2 млрд евро), второе место заняли США (5,4 млрд евро). Далее следуют Великобритания (4 млрд евро), Швейцария (2,1 млрд евро) и Мексика (1,7 млрд евро).

Индия и Южная Корея поставили больше всего чугуна и стали в Евросоюз - соответственно на 3,9 млрд евро и 3,6 млрд евро. В топ-5 вошли также Турция и Китай (по 3,5 млрд евро) и Великобритания (3,2 млрд евро).

В период с 2019 года по 2024 год ЕС нарастил экспорт чугуна и стали в Мексику на 54,1%, в Соединенные Штаты - на 51,1%, в то время как импорт из Индии вырос на 89,2%, из Южной Кореи - на 43%.

Евросоюз Индия Китай Великобритания Eurostat
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