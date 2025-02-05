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Производство стального проката в России в 2024 году снизилось на 7,2%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Россия в декабре 2024 года сократила выпуск стального готового проката в годовом измерении на 4%, производство металла к ноябрю 2024 года повысилось на 6,4%, до 5 млн тонн, сообщил Росстат. В 2024 году производство проката упало на 7,2%, до 59,9 млн тонн.

Выпуск нелегированной стали в слитках и полуфабрикатах в прошлом месяце упал на 2,4% г/г, а к ноябрю 2024 года - вырос на 8,1%, до 4,7 млн тонн. За прошлый год было произведено 55,1 млн тонн такой стали, что на 7,1% меньше объемов 2023 года.

Объем выплавки чугуна увеличился в последний месяц 2024 года на 4,3% г/г и на 10,2% м/м, до 4,6 млн тонн. В 2024 году было выпущено 51,2 млн тонн чугуна, что на 5,5% меньше показателя годом ранее.

Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и фитингов в прошлом месяце понизился на 7,1% г/г и не изменился по сравнению с ноябрем 2024 года, составив 1 млн тонн. В 2024 году было выпущено 12,8 млн тонн труб (-6,3%).

Росстат
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