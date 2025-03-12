Страховщик жизни Сбербанка запустит первую в России программу ДСЖ в марте

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Компания "Сбербанк Cтрахование Жизни" в марте запустит первую в России программу долевого страхования жизни (ДСЖ) - "Долевой капитал", сообщил на пресс-конференыции старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

Прогнозируемая доходность в нейтральном сценарии на горизонте одного года составит 20,2% годовых.

"Благодаря новому закону о ДСЖ, уже в марте мы предложим людям продукт с минимальным порогом входа всего в 1000 рублей. "Долевой капитал" будет давать стабильную доходность при минимальном риске. Прогнозируемая доходность в нейтральном сценарии на горизонте одного года составит 20,2% годовых", - сказал Вестеровский.

Программа ДСЖ от компании "Сбербанк Страхование Жизни" - стратегия на облигации с переменным купоном и денежный рынок с первым риск-рейтингом. "Структура портфеля будет поделена поровну: 50% составят инструменты денежного рынка, вторые 50% - облигации. Комиссия за управление (0,9% в год) и прочие расходы фонда (не более 0,33% в год) уже включены в стоимость пая, а комиссия за страхование в договоре ДСЖ составит всего 0,2%, - пояснил он. - Во втором квартале этого года мы планируем запустить еще один фонд на ОПИФ, а во втором полугодии - премиальный закрытый ПИФ".

Договор можно будет заключить на срок до 30 лет. Отслеживать динамику, состав и стоимость своего портфеля клиенты смогут в личном кабинете на сайте страховщика жизни.

Программа ДСЖ предполагает активно управляемую (инвестиционную) и страховую части. Помимо страховой защиты клиент получает доход от инвестиционной части, которая размещается в паевых инвестиционных фондах (ПИФ). При страховом событии владелец полиса или его выгодоприобретатель получает дополнительные деньги (страховую выплату) к тем, что находились в инвестиционной части на момент наступления страхового события. Если страховое событие не наступает, то по окончании договора выплачивается вся накопленная инвестиционная часть.

По словам гендиректора компании "Сбербанк Страхование Жизни" Игоря Кобзаря, во втором полугодии страховщик готовится запустить продукты на базе лицензий других управляющих компаний. "Сейчас такие компании выбираем", - отметил он.

"Здесь цель в том, чтобы мы дали клиенту максимальную ценность, то есть мы будем выбирать между решениями на нашей базе и решением на базе управляющей компании. Повторюсь, мы не одну рассматриваем, а разные компании, потому что должна быть некая конкуренция по условиям для клиента. И как раз возможность выпускать продукты и на нашей лицензии, и на лицензии сторонней управляющей компании дает нам возможность максимум ценности принести клиенту, то есть комиссия для клиента простыми словами будет ниже, чем если бы у нас была одна управляющая компания либо мы только выпускали собственную лицензию", - сказал Кобзарь.

С 1 января 2025 года в России вступил в силу закон о ДСЖ, который позволяет страховым компаниям предлагать клиентам новый вид страхования. В январе компания "Сбербанк Страхование жизни" получила лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Пока продажи полисов ДСЖ не начались. Сдерживающим фактором стало отсутствие законодательно закрепленных налоговых льгот для владельцев таких полисов, но они проектируются Минфином, законодательных изменений участники рынка страхования жизни ожидают в середине 2025 года.

Система гарантирования в сегменте страхования жизни заработает с 1 января 2027 года. Соответствующий закон Госдума приняла в конце 2024 года. Механизм защиты будет аналогичен действующим системам страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах.