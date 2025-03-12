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Более 60 тысяч ИИС старого типа были переведены в новый в 2024 году

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российские инвесторы в 2024 году трансформировали 62 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) старого типа в новый, говорится в сообщении Минфина.

Всего за 2024 год было открыто около 605 тыс. ИИС, за январь 2025 года – 33,2 тыс. Такие данные замминистра Иван Чебесков привел на стратегической сессии "Имидж фондового рынка".

Закон о запуске ИИС нового типа (ИИС-3) заработал с 1 января 2024 года. Этот инструмент объединяет налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2 (в сумме внесенных средств и в сумме положительного финансового результата), однако минимальный срок ведения счета для их получения увеличился. В 2024-2026 годах он должен составить пять лет, а затем постепенно срок повысится до десяти лет. Открытые до 2024 года счета первых двух типов можно продолжать использовать на прежних условиях или трансформировать в ИИС-3 с зачетом срока ведения.

Инвесторы должны самостоятельно уведомлять Федеральную налоговую службу о трансформации ИИС для сохранения права на налоговые льготы.

Минфин
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