Для инвесторов предложили обеспечить налоговую нейтральность сделок по трансформации компаний в ЭЗО

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, уточняющий правила налогообложения первой продажи акций экономически значимых организаций (ЭЗО) после их создания. Инвесторы смогут сохранить право на льготу на долгосрочное владение бумагами, а их расходы на приобретение ценных бумаг будут учитываться в более крупном размере, чем планировалось ранее.

Проект поправок в Налоговый кодекс РФ (№862718-8) размещен в электронной базе документов Госдумы. Его авторами указана группа сенаторов, среди которых Александр Шендерюк-Жидков, Владимир Джабаров, Елена Дягилева.

Действующее регулирование позволяет инвесторам не платить налог при продаже ценных бумаг, которыми они владели более трех лет. Однако такая опция оказалась не доступна для физлиц-инвесторов, сообщал ранее РБК со ссылкой на письмо Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) в Минфин РФ, Госдуму, Совет Федерации.

Сенаторы предлагают исправить регулирование и распространить на всех инвесторов возможность добавлять к сроку владения акциями и долями ЭЗО время владения ценными бумагами иностранной холдинговой компании (ИХК), которой ранее принадлежала российская структура.

Кроме того, сенаторы предлагают уточнить нормы НК РФ, которые позволяют уменьшать размер налогооблагаемого дохода в случае первой продажи акций и долей ЭЗО. Действующие правила предусматривают использование для этих целей доли балансовой стоимости акций ЭЗО в балансовой стоимости активов ИХК. При этом базой для расчета должна стать отчетность ИХК на 31 декабря 2021 года.

Законопроект разрешает использовать для расчета стоимости акций ЭЗО, принадлежавших ИХК, оценку их рыночной стоимости, предоставленную независимым оценщиком. Оценка должна производиться на дату через 150 дней после вынесения судом решения о приостановке корпоративных прав ИХК в отношении этой ЭЗО.

Новые правила, согласно проекту, должны распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Ранее АРИ сообщала о риске повышенного налогообложения в случае первичной реализации ценных бумаг ЭЗО из-за того, что затраты инвестора на покупку бумаг ИХК будут учтены не в полном объеме. В качестве примера АРИ называла ситуацию с бумагами X5 и "Русагро", затраты инвесторов на покупку которых будут учтены лишь частично – 57,6% для X5, 10,94% для "Русагро", сообщала пресса со ссылкой на ассоциацию.