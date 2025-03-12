Думе предложили упростить резидентам САР доступ к налоговым льготам

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Международным холдинговым компаниям (МХК), являющимся резидентами отечественных специальных административных районов (САР), станет проще получить доступ к пониженным налоговым ставкам: при учете доли их расходов в России не будут учитываться операции с ценными бумагами, свидетельствует внесенный в Госдуму законопроект.

Проект поправок в Налоговый кодекс РФ (№862718-8) размещен в электронной базе документов Госдумы. Его авторами указана группа сенаторов, среди которых Александр Шедерюк-Жидков, Владимир Джабаров, Елена Дягилева.

Сейчас статус МХК предоставляет возможность использовать налоговые преференции (пониженные ставки по налогу на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов, процентов и роялти: 5% по полученным и 10% по выплаченным). Однако доступ к ним возможен при соблюдении ряда условий, среди которых - не менее 70% своих расходов МХК должна нести на территории России. Исключение сейчас предусмотрено только для расходов, понесенных в рамках проектов по геологическому изучению, разведке, добыче полезных ископаемых и иных работ, если они осуществляются по различным соглашениям с иностранными государствами: о разделе продукции, концессионным, лицензионным и т.д.

Сенаторы предлагают расширить перечень расходов, которые не будут учитываться при определении доли расходов МХК в России. Согласно законопроекту, из этого расчета должны исключаться расходы по операциям с ценными бумагами.

По мнению разработчиков проекта, это позволит предотвратить ситуацию с искусственным увеличением доли зарубежных расходов в случае продажи ценных бумаг, которыми МХК владела до перерегистрации в САР. "Сами по себе расходы на приобретение как российских, так и иностранных ценных бумаг не являются объективным показателем оценки реального осуществления деятельности налогоплательщика на территории Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Новые правила, согласно проекту, должны распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.