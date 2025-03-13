Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале вырос на 26%
Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-феврале 2025 года составило $10,8 млрд, что на 25,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $8,6 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.
Профицит торгового баланса РФ в январе-феврале 2025 года увеличился на 15,6% - до $18,5 млрд по сравнению с $16,0 млрд за аналогичный период 2024 года.
В феврале 2025 года профицит счета текущих операций составил $7,9 млрд после $2,9 млрд в январе (рост в 2,7 раза; уточнена предыдущая оценка ЦБ за январь, согласно которой в первом месяце года сальдо счета текущих операций было отрицательным - минус $0,7 млрд). По сравнению с февралем 2024 года ($5,7 млрд) профицит в феврале текущего года больше в 1,4 раза.
Как отмечает ЦБ РФ, рост положительного сальдо счета текущих операций в феврале по сравнению с январем был обусловлен преимущественно укреплением торгового баланса за счет увеличения стоимостного объема экспорта товаров при сжатии импорта.
Профицит торгового баланса в феврале увеличился в 1,6 раза, до $11,4 млрд, относительно уточненного показателя января ($7,2 млрд). Показатель февраля текущего года по сравнению февралем 2024 года ($8,8 млрд) больше на 30%.
Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-феврале и феврале 2025 г. (в млрд долларов США):
|Показатель
|Янв.-февр.
|Г/Г
|Февр.
|М/М
|Г/Г
|Счет текущих операций
|10,8
|26%
|7,9
|172%
|39%
|Торговый баланс
|18,5
|16%
|11,4
|58%
|30%
|Экспорт
|60,5
|0%
|31,3
|7%
|-1%
|Импорт
|42,0
|-5%
|19,9
|-10%
|-13%
|Баланс услуг
|-4,5
|-4%
|-1,7
|-39%
|6%
|Экспорт
|6,5
|-4%
|3,3
|3%
|-8%
|Импорт
|11,0
|-4%
|5,0
|-17%
|-4%
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-3,2
|19%
|-1,7
|13%
|13%
|Доходы к получению
|5,3
|-7%
|2,4
|-17%
|-11%
|Доходы к выплате
|8,5
|1%
|4,1
|-7%
|-2%
|Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы
|12,1
|51%
|5,6
|-14%
|17%
|Чистое принятие обязательств
|2,8
|-0,2
|-78%
В феврале совокупный дефицит первичных и вторичных доходов составил $1,7 млрд после $1,5 млрд в январе.
В январе-феврале дефицит баланса первичных и вторичных доходов расширился до $3,2 млрд с $2,7 млрд годом ранее.
В феврале практически весь объем чистого кредитования осуществлен в форме наращивания иностранных активов (исключая резервные активы) на $5,6 млрд (на $6,5 млрд в январе), преимущественно в форме прочих инвестиций.
Прирост иностранных активов в январе-феврале 2025 года оценивается в $12,1 млрд против $8,0 млрд годом ранее. Как отмечает ЦБ РФ, это произошло в связи с ростом прочих инвестиций.
В феврале внешние обязательства снизились на $0,2 млрд после роста на $3,0 млрд в январе.
Рост внешних обязательств экономики за два первых месяца 2025 года составил $2,8 млрд (на $2,6 млрд в январе-феврале 2024 года), сказалось увеличение суммы прямых инвестиций.
Международные резервы в феврале снизились на $1,5 млрд (на $3,0 млрд в январе), за два месяца они сократились на $4,4 млрд (на $2,9 млрд годом ранее).
Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 14 февраля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, $65 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $48 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $117 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $38 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $31 млрд.