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Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале вырос на 26%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-феврале 2025 года составило $10,8 млрд, что на 25,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $8,6 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит торгового баланса РФ в январе-феврале 2025 года увеличился на 15,6% - до $18,5 млрд по сравнению с $16,0 млрд за аналогичный период 2024 года.

В феврале 2025 года профицит счета текущих операций составил $7,9 млрд после $2,9 млрд в январе (рост в 2,7 раза; уточнена предыдущая оценка ЦБ за январь, согласно которой в первом месяце года сальдо счета текущих операций было отрицательным - минус $0,7 млрд). По сравнению с февралем 2024 года ($5,7 млрд) профицит в феврале текущего года больше в 1,4 раза.

Как отмечает ЦБ РФ, рост положительного сальдо счета текущих операций в феврале по сравнению с январем был обусловлен преимущественно укреплением торгового баланса за счет увеличения стоимостного объема экспорта товаров при сжатии импорта.

Профицит торгового баланса в феврале увеличился в 1,6 раза, до $11,4 млрд, относительно уточненного показателя января ($7,2 млрд). Показатель февраля текущего года по сравнению февралем 2024 года ($8,8 млрд) больше на 30%.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-феврале и феврале 2025 г. (в млрд долларов США):

ПоказательЯнв.-февр.Г/ГФевр.М/МГ/Г
Счет текущих операций10,826%7,9172%39%
Торговый баланс18,516%11,458%30%
Экспорт60,50%31,37%-1%
Импорт42,0-5%19,9-10%-13%
Баланс услуг-4,5-4%-1,7-39%6%
Экспорт6,5-4%3,33%-8%
Импорт11,0-4%5,0-17%-4%
Баланс первичных и вторичных доходов-3,219%-1,713%13%
Доходы к получению5,3-7%2,4-17%-11%
Доходы к выплате8,51%4,1-7%-2%
Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы12,151%5,6-14%17%
Чистое принятие обязательств2,8 -0,2 -78%

В феврале совокупный дефицит первичных и вторичных доходов составил $1,7 млрд после $1,5 млрд в январе.

В январе-феврале дефицит баланса первичных и вторичных доходов расширился до $3,2 млрд с $2,7 млрд годом ранее.

В феврале практически весь объем чистого кредитования осуществлен в форме наращивания иностранных активов (исключая резервные активы) на $5,6 млрд (на $6,5 млрд в январе), преимущественно в форме прочих инвестиций.

Прирост иностранных активов в январе-феврале 2025 года оценивается в $12,1 млрд против $8,0 млрд годом ранее. Как отмечает ЦБ РФ, это произошло в связи с ростом прочих инвестиций.

В феврале внешние обязательства снизились на $0,2 млрд после роста на $3,0 млрд в январе.

Рост внешних обязательств экономики за два первых месяца 2025 года составил $2,8 млрд (на $2,6 млрд в январе-феврале 2024 года), сказалось увеличение суммы прямых инвестиций.

Международные резервы в феврале снизились на $1,5 млрд (на $3,0 млрд в январе), за два месяца они сократились на $4,4 млрд (на $2,9 млрд годом ранее).

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 14 февраля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, $65 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $48 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $117 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $38 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $31 млрд.

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