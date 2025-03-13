Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале вырос на 26%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-феврале 2025 года составило $10,8 млрд, что на 25,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $8,6 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит торгового баланса РФ в январе-феврале 2025 года увеличился на 15,6% - до $18,5 млрд по сравнению с $16,0 млрд за аналогичный период 2024 года.

В феврале 2025 года профицит счета текущих операций составил $7,9 млрд после $2,9 млрд в январе (рост в 2,7 раза; уточнена предыдущая оценка ЦБ за январь, согласно которой в первом месяце года сальдо счета текущих операций было отрицательным - минус $0,7 млрд). По сравнению с февралем 2024 года ($5,7 млрд) профицит в феврале текущего года больше в 1,4 раза.

Как отмечает ЦБ РФ, рост положительного сальдо счета текущих операций в феврале по сравнению с январем был обусловлен преимущественно укреплением торгового баланса за счет увеличения стоимостного объема экспорта товаров при сжатии импорта.

Профицит торгового баланса в феврале увеличился в 1,6 раза, до $11,4 млрд, относительно уточненного показателя января ($7,2 млрд). Показатель февраля текущего года по сравнению февралем 2024 года ($8,8 млрд) больше на 30%.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-феврале и феврале 2025 г. (в млрд долларов США):

Показатель Янв.-февр. Г/Г Февр. М/М Г/Г Счет текущих операций 10,8 26% 7,9 172% 39% Торговый баланс 18,5 16% 11,4 58% 30% Экспорт 60,5 0% 31,3 7% -1% Импорт 42,0 -5% 19,9 -10% -13% Баланс услуг -4,5 -4% -1,7 -39% 6% Экспорт 6,5 -4% 3,3 3% -8% Импорт 11,0 -4% 5,0 -17% -4% Баланс первичных и вторичных доходов -3,2 19% -1,7 13% 13% Доходы к получению 5,3 -7% 2,4 -17% -11% Доходы к выплате 8,5 1% 4,1 -7% -2% Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы 12,1 51% 5,6 -14% 17% Чистое принятие обязательств 2,8 -0,2 -78%

В феврале совокупный дефицит первичных и вторичных доходов составил $1,7 млрд после $1,5 млрд в январе.

В январе-феврале дефицит баланса первичных и вторичных доходов расширился до $3,2 млрд с $2,7 млрд годом ранее.

В феврале практически весь объем чистого кредитования осуществлен в форме наращивания иностранных активов (исключая резервные активы) на $5,6 млрд (на $6,5 млрд в январе), преимущественно в форме прочих инвестиций.

Прирост иностранных активов в январе-феврале 2025 года оценивается в $12,1 млрд против $8,0 млрд годом ранее. Как отмечает ЦБ РФ, это произошло в связи с ростом прочих инвестиций.

В феврале внешние обязательства снизились на $0,2 млрд после роста на $3,0 млрд в январе.

Рост внешних обязательств экономики за два первых месяца 2025 года составил $2,8 млрд (на $2,6 млрд в январе-феврале 2024 года), сказалось увеличение суммы прямых инвестиций.

Международные резервы в феврале снизились на $1,5 млрд (на $3,0 млрд в январе), за два месяца они сократились на $4,4 млрд (на $2,9 млрд годом ранее).

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 14 февраля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, $65 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $48 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $117 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $38 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $31 млрд.

