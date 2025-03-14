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"Русал" приобретет до 50% индийского глиноземного завода Pioneer

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - "Русал" заключил соглашение с индийскими компаниям Pioneer и KCap о покупке глиноземного предприятия Pioneer Aluminium Industries Limited мощностью 1,5 млн тонн в год, сообщила российская компания.

"Дочка" "Русала" в три этапа приобретет до 50% Pioneer, в т.ч. на первом этапе - 26% за $243,75 млн плюс корректировки на сумму оборотного капитала предприятия и долга. Все последующие стадии сделки будут оплачиваться pro rata (пропорционально).

Продавцы и "Русал" намерены поставлять бокситы Pioneer и получать от неё глинозём пропорционально своим долям участия.

Pioneer принадлежит глиноземный завод мощностью 1,5 млн тонн в год (с возможностью расширения до 2 млн тонн) в штате Андхра-Прадеш, неподалеку от портов Вишакхапатнам, Гангаварам и Какинада.

Акционерами Pioneer являются Penna Group (68%) и Rescom Group через свое инвестиционное подразделение KCap Holdings (26%).

"Русал" столкнулся с ограничением в доступе к сырью после того, как в 2022 году лишился доступа к Николаевскому глиноземному заводу и поставкам глинозема из Австралии - на эти источники в совокупности приходилось около 40% потребления компанией этого вида сырья.

В 2024 году "Русал" приобрел 30% китайского производителя глинозема компании Hebei Wenfeng New Materials (HWNM), получив пропорциональную долю в производстве этого завода. Это позволяет российской компании претендовать на 1,4 млн тонн глинозема в год, что примерно сопоставимо с долей, которую "Русал" вынужден приобретать на рынке.

"Русал" отчитался, что сделка обеспечит доступ компании к поставкам глинозема по конкурентоспособной цене. Однако в конце прошлого года компания заявила о решении оптимизировать мощности по выпуску алюминия, на первом этапе сократив их на 250 тыс. тонн, то есть примерно на 6,5% годового производства. Основная причина - рост цен на глинозем, который опередил цену алюминия, из-за чего страдает маржинальность компании.

"Русал" вынужден закупать более трети необходимого глинозема на мировых рынках по биржевым ценам, уточнила компания.

Русал Pioneer KCap Индия
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