FT сообщила о повышенном интересе международных инвесторов к российским активам

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы изучают возможности для получения выгоды от роста стоимости российских активов в случае возврата иностранного капитала в страну. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на мнение инвесторов и трейдеров.

Брокеры и хедж-фонды рассматривают различные варианты для торговли различными инструментами, связанными в том числе с российскими корпоративными облигациями и рублем, пишет FT. Они полагают, что стоимость может резко увеличиться, если президент США Дональд Трамп ослабит санкции в отношении РФ в рамках переговорного процесса по завершении конфликта на Украине.

"Часть риторики Трампа в отношении России непредсказуема, и это нужно учитывать, однако все сводится к снятию санкций", - отметил инвестиционный директор GAM Пол Макнамара.

"Мы определенно наблюдаем некоторое воодушевление, особенно среди хедж-фондов", - сказал аналитик Ninety One Роджер Марк. При этом объем торгов рублем за пределами России все еще очень низкий, а доступа к большинству корпоративных российских бондов у западных инвесторов нет из-за санкций и внутренних ограничений, добавил он.

Объем операций с рублем на иностранных площадках едва достигает $50 млн в неделю, отмечает FT. Вместо этого некоторые инвесторы используют казахстанский тенге в качестве актива, динамика которого коррелирует с рублем. Торги тенге достигают $100-200 млн в неделю, а курс валюты с начала года вырос примерно на 5% к доллару США.

Как сообщалось ранее, ведущие американские банки предлагают инвесторам производные инструменты, привязанные к рублю. По данным СМИ, речь идет о беспоставочных форвардах (NDF), которые фактически дают инвесторам, не имеющим возможности осуществлять сделки с рублями напрямую, законный способ получения прибыли в случае роста стоимости валюты.

"Западные банки, разумеется, связаны санкциями. Беспоставочные фьючерсы являются инструментом, который не предусматривает непосредственное владение валютой или другими российскими активами", - сказал глава отдела стратегии на развивающихся рынках в Citi Луис Коста.

В прошлом месяце, когда начались переговоры между США и Россией, аналитики банка рекомендовали ставить на рост рубля с помощью этого инструмента.

Укрепление рубля с начала года повысило оценку стоимости российских облигаций, которые остались в портфелях иностранных инвесторов, указывает FT.

"В настоящий момент сложно найти что-то для покупки, поскольку владельцы бондов в целом не хотят их продавать, - сказал трейдер инвестбанка KNG Игорь Нартов. - Но какие-то операции происходят. Мы видим рост числа запросов со стороны участников рынка, интересующихся возможными последствиями снятия санкций и выплатой купонов".

Тем временем у инвесторов из недружественных стран нет доступа к рублевым гособлигациям РФ из-за санкций и ограничений ЦБ.

"Прямой доступ к российскому рынку в обозримом будущем будет ограничен для западных инвесторов из-за мер Центрального банка России, - сказал управляющий фондом в одном из государств, не входящем в число стран Запада. - Инвесторам стоит найти надежного партнера из нейтральной юрисдикции, чтобы получить возможность вернуться на российский рынок".