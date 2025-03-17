Американскому хедж-фонду разрешили ряд сделок с российскими ценными бумагами

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российские власти разрешили осуществить ряд сделок с ценными бумагами российских компаний по цепочке с участием нерезидентов, при этом о каких именно акциях идет речь, и кто станет их новым бенефициаром, не известно.

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, которым дал специальное разрешение 683 Capital Partners, LP (его полные реквизиты в документе не указаны, в США существует хедж-фонд с таким названием) на приобретение ценных бумаг неназванных российских АО. Возможные контрагенты фонда по этим сделкам - Baillie Gifford Overseas; Templeton Asset Management; Harding Loevner; Grantham, Mayo, Van Otterloo; Jane Street Europe; Carrhae Capital Long Master Fund; Highmark Ltd.; Franklin Advisers Inc. Выводы о потенциальном объеме выкупа из документа сделать не представляется возможным.

Второй пункт распоряжения разрешает ООО "Специализированное финансовое общество "Цефей-2" и "Современные фонды недвижимости", осуществляющему управление ЗПИФом "Современный рублевый", сделки с ценными бумагами, принадлежащими 683 Capital Partners, в том числе приобретенными в соответствии с первым пунктом этого документа.

Прежнее наименование ООО "СФН", согласно ЕГРЮЛ - "Сбер фонды недвижимости". Владелец этого ООО на май прошлого года - АО "Старт", принадлежащее, в свою очередь, ООО "СФО "СБ Фабрика кредитных продуктов". Его собственником на 2023 год являлся фонд "Модерн", учредители которого в ЕГРЮЛ не раскрыты. СФН является управляющей организацией компании "Цефей-2", также упомянутой в распоряжении, а принадлежит она фонду "Цефей" (владельцы не раскрыты).