Поиск

"Абрау-Дюрсо" в 2024 году увеличило выручку на 43%, до 17,7 млрд руб.

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Выручка компании "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ, в 2024 году составила 17,749 млрд рублей, что на 43% больше, чем в 2023 году, сообщается в презентации компании.

Чистая прибыль выросла на 54%, до 1,558 млрд рублей, валовая - на 44%, до 7,81 млрд рублей, EBITDA - на 43%, до 4,177 млрд рублей.

Как сообщил журналистам бенефициар компании Борис Титов, это данные управленческой отчетности.

"Цифры очень неплохие. Мы сегодня в росте. Но это не окончательные цифры, это управленческая отчетность. Она пока не верифицирована", - сказал он.

Окончательная отчетность будет опубликована в конце апреля.

ЭкономикаГК "Абрау-Дюрсо" начала производство игристых напитков в ИндииЧитать подробнее

Титов также сообщил, что недавно выкупил допэмиссию акций. "Цена этой покупки значительно выше рынка - 275 рублей за акцию. Деньги идут на развитие. Мы в хорошем финансовом состоянии, но посчитали, что нам нужны еще средства для того, чтобы быть готовыми к большим решениям", - сказал он.

Компания почти на 90% принадлежит семье Титова.

Выручка "Абрау-Дюрсо" по МСФО в 2023 году составила 12,525 млрд рублей, что на 6% больше, чем в 2022 году (11,864 млрд рублей), чистая прибыль сократилась на 28%, до 1,281 млрд рублей (1,772 млрд рублей годом ранее).

В 2023 году компания реализовала 56,704 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 5% больше, чем в 2022 году, из них собственного производства - 55,99 млн бутылок (на 6% больше).

Данные за 2024 год пока не раскрывались.

Помимо игристых вин, компания расширяет портфель за счет тихих вин, водки, коньяка и других напитков, развивает туризм, фирменную торговлю.

Абрау-Дюрсо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Комитет Думы не поддержал идею о зачислении НДФЛ с дивидендов по месту регистрации получателей

Суд оставил в силе право "Домодедово" обслуживать облигации

Суд оставил в силе право "Домодедово" обслуживать облигации

Суд обратил в доход РФ активы "Дальполиметалла" по иску Генпрокуратуры

Суд обратил в доход РФ активы "Дальполиметалла" по иску Генпрокуратуры

"СПБ биржа" возобновит торги после технического сбоя в 12:10

"СПБ биржа" приостановила торги из-за технического сбоя

Кабмин направит более 7,7 млрд руб. на льготное кредитование экспортеров продукции АПК

Кабмин направит более 7,7 млрд руб. на льготное кредитование экспортеров продукции АПК
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6032 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе367 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });