"Абрау-Дюрсо" в 2024 году увеличило выручку на 43%, до 17,7 млрд руб.

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Выручка компании "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ, в 2024 году составила 17,749 млрд рублей, что на 43% больше, чем в 2023 году, сообщается в презентации компании.

Чистая прибыль выросла на 54%, до 1,558 млрд рублей, валовая - на 44%, до 7,81 млрд рублей, EBITDA - на 43%, до 4,177 млрд рублей.

Как сообщил журналистам бенефициар компании Борис Титов, это данные управленческой отчетности.

"Цифры очень неплохие. Мы сегодня в росте. Но это не окончательные цифры, это управленческая отчетность. Она пока не верифицирована", - сказал он.

Окончательная отчетность будет опубликована в конце апреля.

Титов также сообщил, что недавно выкупил допэмиссию акций. "Цена этой покупки значительно выше рынка - 275 рублей за акцию. Деньги идут на развитие. Мы в хорошем финансовом состоянии, но посчитали, что нам нужны еще средства для того, чтобы быть готовыми к большим решениям", - сказал он.

Компания почти на 90% принадлежит семье Титова.

Выручка "Абрау-Дюрсо" по МСФО в 2023 году составила 12,525 млрд рублей, что на 6% больше, чем в 2022 году (11,864 млрд рублей), чистая прибыль сократилась на 28%, до 1,281 млрд рублей (1,772 млрд рублей годом ранее).

В 2023 году компания реализовала 56,704 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 5% больше, чем в 2022 году, из них собственного производства - 55,99 млн бутылок (на 6% больше).

Данные за 2024 год пока не раскрывались.

Помимо игристых вин, компания расширяет портфель за счет тихих вин, водки, коньяка и других напитков, развивает туризм, фирменную торговлю.