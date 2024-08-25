ГК "Абрау-Дюрсо" начала производство игристых напитков в Индии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Группа компаний "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в РФ, начала выпуск игристых напитков в Индии, объем первой тестовой партии составит 10 тыс. бутылок, сообщил "Интерфаксу" основной владелец и акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов.

"При изучении перспектив выхода на рынок Индии выяснилось, что лучший вариант - это организовать производство прямо там, - сказал он. - Поэтому, в Шимле, в предгорьях Гималаев, налаживаем выпуск уникального игристого напитка с добавлением натуральных фруктовых соков. Это слабоалкогольные игристые напитки, которые будут пользоваться спросом у молодежи", - заявил он.

В настоящее время завершается производство первой партии в размере 10 тыс. бутылок.

Как сообщалось, слабоалкогольные игристые напитки в формате ready-to-drink будут выпускаться в Индии как в банках, так и в бутылках. Предполагается, что к 2026 году производство составит 6 млн литров.

"Абрау-Дюрсо" является ведущим производителем игристых вин в РФ, расширяет портфель за счет тихих вин, водки, коньяка и других напитков. В 2023 году было реализовано 56,704 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 5% больше, чем в 2022 году, из них собственного производства - 55,99 млн бутылок (рост на 6%). Выручка компании по МСФО составила рекордные 12,525 млрд рублей, что на 6% больше, чем в 2022 году (11,864 млрд рублей).