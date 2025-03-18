Доля ликвидных активов в объеме ФНБ к началу 2025 года упала до рекордно низких 32%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Объем ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) России к началу 2025 года достиг рекордно низкой за последние годы отметки в 32,1% к его общему объему, следует из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета 2024 года.

Доля этих средств в совокупном объеме ФНБ к началу 2024 года составляла 41,9%, снизившись с 58,8% годом ранее.

В целом за 2024 год объем ликвидных активов ФНБ сократился на 1 трлн 201,9 млрд рублей, или на 24%, составив 3 трлн 810 млрд рублей. Как отмечает контрольный орган, этот размер "лишь незначительно превышает среднемесячные расходы федерального бюджета на 2025 год", а также на 19,7% больше расходов на обслуживание долга РФ на 2025 год (3 трлн 181,7 млрд рублей).

Объем средств ФНБ, размещенных в иные финансовые активы, увеличился в 2024 году на 1 трлн 116,809 млрд рублей, или на 16,1%, до 8,08 трлн рублей (4% ВВП). Из них 38,7% размещено в обыкновенных акциях Сбербанка (MOEX: SBER), 20% направлены на финансирование самоокупаемых инфраструктурных проектов. Доля этих средств в совокупном объеме увеличилась с 58,1% до 67,9%.

Совокупный объем фонда в рублевом эквиваленте по сравнению с началом 2024 года уменьшился на 85,102 млрд рублей, или на 0,7%, и составил на 1 января текущего года 11 трлн 879,973 млрд рублей. На начало 2025 года в китайских юанях было размещено 57,8%, в золоте - 42,2% (на 1 января 2024 года - 57,1% и 42,9%, соответственно).

На снижение общего объема фонда повлияло два фактора: на единый счет федерального бюджета в прошлом году было перечислено 1 трлн 300,172 млрд рублей средств ФНБ, из них 1,3 трлн рублей для покрытия дефицита бюджета, 172 млн рублей - для софинансирования пенсионных накоплений. Другие факторы, наоборот, увеличивали объем фонда. В фонд были зачислены средства в юанях и золоте, приобретенные на дополнительные нефтегазовые доходы бюджета 2023 года, на 38,798 млрд рублей. Курсовая разница и переоценка средств в золоте оценивается за год в 1 трлн 102,366 млрд рублей. Рыночная переоценка стоимости обыкновенных акций Сбербанка, "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) и ВТБ (MOEX: VTBR) составила 72,324 млрд рублей. При этом по акциям Сбербанка и "Аэрофлота" рыночная стоимость увеличилась на 56,354 млрд рублей (на 1,8%) и на 56,631 млрд рублей (в 1,7 раза) соответственно, а по акциям ВТБ, напротив, уменьшилась на 40,661 млрд рублей, или на 30,4%. На иные факторы увеличения фонда в прошлом году пришелся 1,581 млрд рублей.

Сумма доходов от управления средствами ФНБ, зачисленных в федеральный бюджет, составила 484,704 млрд рублей, что на 1% выше прогнозного показателя.

Расходы на обслуживание госдолга в 2024 году составили 2,329 трлн рублей. Их доля в общем объеме увеличилась по сравнению с "допандемийным" 2019 годом на 1,8 п.п. и составила 5,8%, став одной из основных статей функциональной классификации расходов, отмечает Счетная палата.