Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник продолжил подъем по большинству blue chips в ожидании телефонных переговоров президентов США и России в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; внешние рынки подают смешанные сигналы, подросла нефть на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке (фьючерс на Brent превысил $71,4 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,5% к уровню закрытия основной сессии накануне, просели акции "Газпрома" (-0,3%) после выхода в понедельник вечером негативного отчета по РСБУ за 2024 год.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3262,36 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1219,03 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 марта, составляет 84,3059 руб. (-1,26 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (+1,5%), "Норникеля" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), "НЛМК" (+1,1%), ОК "Русал" (+1,1%), "Т-Технологии" (+1,1%), "ММК" (+1%), "Аэрофлота" (+0,8%), Сбербанка (+0,8% и +0,8% "префы"), "Газпром нефти" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), "ВК" (+0,7%), "МТС" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%).

Головная компания ПАО "Газпром" (бумаги концерна просели до 173,53 рубля) по итогам 2024 года получила 1 трлн 76,330 млрд рублей чистого убытка по сравнению с 695,570 млрд рублей чистой прибыли за 2023 год, сообщается в бухгалтерской отчетности ПАО по РСБУ.

В компании оперативно прокомментировали результаты: "Основное влияние на формирование убытка, показанного в бухгалтерской отчетности головной компании - ПАО "Газпром", оказали снижение рыночной стоимости акций ПАО "Газпром нефть" в сумме 852 млрд руб. и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 млрд руб. в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 года".

Россия и США идут по пути реанимации двусторонних отношений, сообщил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы идём по пути реанимации наших двусторонних отношений, восстановления различных режимов диалога на разных уровнях", - сказал Песков журналистам в понедельник. Он прокомментировал российско-американские переговоры по закрытым каналам.

Президент США Дональд Трамп напрямую обсуждает с украинской стороной условия соглашения для разрешения кризиса, включая вопрос границ, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге в понедельник.

Также Левитт отметила, что Трамп может прибегнуть к санкциям в отношении России в случае неудачи на переговорах с Москвой, но рассуждать на эту тему преждевременно. "Это вариант, который президент допускал, и который он реализует в случае необходимости", - сказала Левитт в ответ на вопрос, не введут ли США санкции против РФ, если разговор лидеров двух государств во вторник не оправдает ожиданий Вашингтона.

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что предстоящий во вторник телефонный разговор президентов США и России поможет больше узнать о позиции российской стороны и приблизиться к урегулированию ситуации на Украине.

Оценки аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, основным позитивным фактором с начала недели выступили новости о том, что во вторник состоятся телефонные переговоры между президентами США и РФ. На этом фоне российский рынок продолжает закладывать скорое урегулирование конфликта на Украине, ожидая появления в ближайшее время дополнительных положительных новостей. В то же время для акций экспортеров сдерживающим фактором остается крайне сильная динамика рубля также на ожиданиях улучшения геополитической ситуации.

С технической точки зрения индекс МосБиржи смог удержаться выше линии краткосрочного восходящего тренда, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Ближайшим сильным сопротивлением на данный момент является предыдущий локальный максимум вблизи 3350 пунктов, в то время как поддержкой в случае коррекции является уровень 3150 пунктов, считает Кауфман.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", инициатива на рынке акций РФ пока остается на стороне покупателей, рынок настроен на обновление максимумов с начала года.

Во вторник в районе 18:00 по Москве должны состояться телефонные переговоры между президентами США и России, от риторики которых будет зависеть дальнейшая динамика рынка. В случае, если по итогам последуют какие-то позитивные сигналы, индекс МосБиржи может превысить локальное сопротивление 3300 пунктов, полагают эксперты.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что инвесторы ждут геополитического "прорыва".

Для индекса МосБиржи техническим сопротивлением выступает отметка 3260 пунктов, пробой которой по итогам дня откроет дорогу на рост еще на 90 пунктов, к максимумам этого года. Драйверов подъема по-прежнему два: ожидания геополитических послаблений для России и прохождение пика жесткости денежно-кредитной политики ЦБ РФ, считает эксперт.

Сам факт телефонного разговора президентов России и США не приведет к мощному росту рынка акций, нужна будет какая-то позитивная конкретика. Причем с большой вероятностью рост будет почти мгновенным. Поэтому тем инвесторам, кто ждет приятных сюрпризов от геополитики, стоит купить акции заранее и продать "лишнее" по факту, рекомендует Антонов.

Что же касается пятничного заседания ЦБ, то оптимальным его исходом будет оставление ставки неизменной с нейтральным прогнозом. На лучшее пока рассчитывать рано, добавил эксперт.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Екатерина Крылова ожидает, что индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 3250-3300 пунктов, с высокой вероятностью ухода выше за счет позитивных подвижек на геополитическом фоне.

"Геополитика продолжает оставаться ключевой темой на рынке. Во вторник в фокусе внимания - телефонные переговоры президентов России и США, ожидания весьма оптимистичные. Лидировать будут бумаги внутренних секторов, а также чувствительные к геополитическому "потеплению" "фишки". По мере отскока цен на нефть стоит присмотреться и к нефтяным бумагам", - считает Крылова.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-0,9% во главе с Dow, рынок продолжил коррекцию вверх после недавнего спада, в результате которого значение S&P 500 на прошлой неделе опустилось на 10% ниже февральского пика.

Инвесторы позитивно восприняли февральские данные о динамике розничных продаж в США, которые, хотя и оказались слабее прогнозов аналитиков, показали возврат к росту после январского падения.

По данным Минторга США, розничные продажи в Штатах в прошлом месяце увеличились на 0,2% относительно января. Эксперты в среднем ожидали повышения продаж на 0,6%, по данным Trading Economics. В январе, согласно пересмотренным данным, их снижение составило 1,2%, а не 0,9%, как было объявлено ранее. В годовом выражении показатель вырос на 3,1%.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в понедельник ухудшила прогноз роста ВВП США на 2025 год до 2,2% с 2,4%, на 2026 год - до 1,6% с 2,1%. Эксперты ОЭСР отмечают, что торговые войны будут негативно сказываться на глобальной экономической активности.

На этой неделе внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы, которое пройдет 18-19 марта.

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 2,2%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,4%).

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $71,43 за баррель (+0,5% и +0,7% накануне), апрельская цена WTI - $67,9 за баррель (+0,5% и +0,7% в понедельник).

Армия обороны Израиля сообщила, что наносит массированные удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа. Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Иран оказывает всестороннюю поддержку йеменским мятежникам-хуситам и будет нести ответственность за все их атаки.

В минувшую субботу Трамп сообщил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по йеменским мятежникам-хуситам. В воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что США продолжат наносить удары по хуситам, пока те не объявят о прекращении атак на американские корабли и беспилотники. В ответ хуситы сообщили, что второй раз за 24 часа атаковали американский авианосец Harry S. Truman в Красном море.

Фактором, ограничивающим повышение цен на нефть, являются надежды на урегулирование российско-украинского конфликта. Трамп подтвердил накануне, что планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник.

Кроме того, негативное влияние на настроения рынка оказывают сохраняющиеся сомнения в росте мировых экономик на фоне эскалации торговых войн в результате протекционистских мер, принимаемых Вашингтоном.