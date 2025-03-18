Глава РФПИ считает, что компании США смогут вернуться в РФ, создав СП с российскими игроками

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Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Американские компании будут возвращаться на рынок РФ, наиболее перспективным выглядит вариант создания совместных предприятий (СП) с российскими игроками, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Очень важно, что мы видим много возможностей сотрудничества в инвестиционной и экономической сфере. Я уже говорил о том, что американские компании потеряли свыше $300 млрд, уйдя с российского рынка. Многие из них хотят вернуться на российский рынок, но, безусловно, это уже будет сделать сложно. Многие ниши заняты нашими компаниями. Безусловно, какие-то американские компании будут возвращаться, но мы видим большую перспективу именно создания совместных предприятий с российскими компаниями. Мы считаем, что многие из американских компаний, которые будут возвращаться, они смогут вернуться, только создавая совместные предприятия с российскими компаниями, с теми компаниями, которые уже показали свою успешность", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве.

Он отметил, что пока рано говорить о каких-то конкретных проектах с США. "Очень много спекуляций находится в прессе. Многие люди - враги России - специально пытаются вбросить какие-то истории, чтобы, наоборот, помешать диалогу. Экономический диалог идет, но он не находится сейчас в формате конкретных, сиюминутных проектов. Он находится в формате различных сфер, где мы могли бы быть полезны друг другу и эффективны", - подчеркнул Дмитриев, назначенный в феврале спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

"Думаю, безусловно, есть большой интерес к сотрудничеству от США во всех сферах, но опять-таки, это все должно быть в интересах России, как президент очень четко говорит. Безусловно, российские компании всегда у нас в приоритете, а с американцами мы можем сотрудничать, может быть, как некие СП, только когда России это полезно и выгодно", - сказал глава РФПИ.