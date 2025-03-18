Поиск

Глава РФПИ считает, что компании США смогут вернуться в РФ, создав СП с российскими игроками

Глава РФПИ считает, что компании США смогут вернуться в РФ, создав СП с российскими игроками
Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Американские компании будут возвращаться на рынок РФ, наиболее перспективным выглядит вариант создания совместных предприятий (СП) с российскими игроками, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Очень важно, что мы видим много возможностей сотрудничества в инвестиционной и экономической сфере. Я уже говорил о том, что американские компании потеряли свыше $300 млрд, уйдя с российского рынка. Многие из них хотят вернуться на российский рынок, но, безусловно, это уже будет сделать сложно. Многие ниши заняты нашими компаниями. Безусловно, какие-то американские компании будут возвращаться, но мы видим большую перспективу именно создания совместных предприятий с российскими компаниями. Мы считаем, что многие из американских компаний, которые будут возвращаться, они смогут вернуться, только создавая совместные предприятия с российскими компаниями, с теми компаниями, которые уже показали свою успешность", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве.

Он отметил, что пока рано говорить о каких-то конкретных проектах с США. "Очень много спекуляций находится в прессе. Многие люди - враги России - специально пытаются вбросить какие-то истории, чтобы, наоборот, помешать диалогу. Экономический диалог идет, но он не находится сейчас в формате конкретных, сиюминутных проектов. Он находится в формате различных сфер, где мы могли бы быть полезны друг другу и эффективны", - подчеркнул Дмитриев, назначенный в феврале спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

"Думаю, безусловно, есть большой интерес к сотрудничеству от США во всех сферах, но опять-таки, это все должно быть в интересах России, как президент очень четко говорит. Безусловно, российские компании всегда у нас в приоритете, а с американцами мы можем сотрудничать, может быть, как некие СП, только когда России это полезно и выгодно", - сказал глава РФПИ.

Кирилл Дмитриев РСПП РФПИ США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов рекомендовал бизнесу активнее сокращать издержки и продавать непрофильные активы

Мантуров призвал выработать единый подход к возврату западных компаний на рынок РФ

Новак спрогнозировал небольшое снижение добычи нефти в 2025 году - до 515-520 млн т

Новак отметил в укреплении рубля минус для экспортеров и плюс для сдерживания инфляции

Новак отметил в укреплении рубля минус для экспортеров и плюс для сдерживания инфляции

В Минфине назвали разрешение на сделки фонда 683 Capital Partners единичным кейсом

Сделка по вхождению верфи "Звезда" в контур ОСК отменена

ФАС не поддержит монополию "Почты России" на рынке e-commerce

Приватизация в РФ в 2024 году принесла бюджету 132 млрд руб. при плане в 6 млрд

Минфин РФ предложил вернуться к вопросу о "большой приватизации"

Минфин РФ предложил вернуться к вопросу о "большой приватизации"

Доля ликвидных активов в объеме ФНБ к началу 2025 года упала до рекордно низких 32%

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2209 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6036 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });