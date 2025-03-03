Автопроизводитель BYD размещает акции на сумму до $5,2 млрд

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Китайский автопроизводитель BYD собирается привлечь до 40,7 млрд гонконгских долларов ($5,2 млрд) в рамках размещения акций, сообщает Bloomberg со ссылкой на условия сделки.

Компания предлагает 118 млн акций по цене 333-345 долларов за штуку. Дисконт к последней цене закрытия торгов на бирже Гонконга может составить до 8,4%.

Вырученные средства планируется направить на НИОКР, расширение бизнеса за рубежом, пополнение оборотного капитала и общекорпоративные цели.