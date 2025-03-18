Аналитики и брокеры не ждут изменения ключевой ставки ФРС США в марте

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США на мартовском заседании, которое завершится в среду, оставит процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 4,25-4,5% годовых, прогнозирует большинство аналитиков и участников рынка.

В январе Федрезерв также не стал менять размер ставки, а до этого стоимость заимствований снижалась по итогам трех заседаний подряд (в сентябре, октябре и декабре), в общей сложности на 1 процентный пункт.

Инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы американского ЦБ Джерома Пауэлла, которое состоится после заседания, а также оценивать обновленные макроэкономические прогнозы, включая прогноз членов руководства относительно дальнейшей траектории ставки.

Текущий прогноз предусматривает, что ФРС готова пойти на два снижения ставки в течение этого года, на 25 базисных пунктов каждое. При этом многие аналитики считают, что снижение может быть всего одно на фоне рисков ускорения инфляции из-за повышения импортных пошлин в США.

В частности, такого прогноза придерживаются эксперты рейтингового агентства Fitch, которое во вторник опубликовало ежеквартальный прогноз для мировой экономики.

"Новое правительство США начало глобальную торговую войну, которая замедлит рост как мировой, так и американской экономики, подстегнет инфляцию в Штатах и замедлит темпы снижения процентных ставок Федрезерва", - отмечается в пресс-релизе Fitch.

Аналитики агентства ожидают, что ФРС отложит следующее снижение ставки до четвертого квартала 2025 года. При этом уже в 2026 году ФРС может снизить ставку трижды из-за ослабления экономического роста.

Экономика США в этом году увеличится на 1,7% против ожидавшихся ранее 2,1%, в 2026 году - на 1,5%, а не 1,7%, прогнозируют эксперты Fitch. Бывший глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен и вовсе полагает, что рост замедлится до 1% в 2025 году.

Инвесторы хотят услышать, готов ли Федрезерв снизить ставки для того, чтобы поддержать замедляющуюся экономику, или же регулятор предпочтет подождать четких сигналов о том, что недавний скачок инфляции является временным явлением, отметила старший экономист KPMG Дайан Суонк.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,8% в годовом выражении после роста на 3% в январе. В сентябре прошлого года инфляция замедлялась до 2,4%.

По мнению старшего экономиста BNY Investments Винса Райнхарта, Пауэллу будет сложно успокоить рынки. Он сравнил Федрезерв с нефтетанкером, которому требуется много времени на то, чтобы совершить разворот.

"Пауэлл, скорее всего, выразит осторожный оптимизм по поводу экономики, отметив при этом неопределенность в плане прогнозов", - сказал старший экономист по США в Morgan Stanley Майкл Гапен.

Итоги мартовского заседания станут известны в 21:00 по Москве 19 марта, пресс-конференция Пауэлла начнется полчаса спустя.