Morgan Stanley прогнозирует снижение ставки ФРС на 100 б.п. до конца января

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики Morgan Stanley скорректировали прогноз дальнейших изменений процентной ставки Федеральной резервной системой США и теперь ожидают, что она будет снижена на 100 базисных пунктов до конца января следующего года.

В банке объясняют изменение прогноза усилением рисков для рынка труда США.

Как показали вышедшие в четверг данные министерства труда, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 27 тыс. - до 263 тыс., что является максимумом с октября 2021 года. Ранее в сентябре министерство сообщило, что число рабочих мест в американской экономике в августе повысилось всего на 22 тыс. после роста на 75 тыс. месяцем ранее, тогда как безработица достигла 4,3% против 4,2% месяцем ранее.

На этом фоне аналитики Morgan Stanley теперь ожидают, что ФРС снизит базовую ставку на 25 б.п. на заседании, которое пройдет на следующей неделе, а также на трех последующих заседаниях - в октябре и декабре 2025 года и в январе следующего года.

После этого центробанк сделает паузу, полагают аналитики, прогнозируя еще два снижения ставки в 2026 году, помимо январского - в апреле и июле.

Предыдущий прогноз Morgan Stanley предполагал всего два снижения базовой ставки по 25 б.п. до конца текущего года (в сентябре и декабре) и четыре в 2026 году.