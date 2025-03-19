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Банк Японии сохранил ключевую ставку на уровне 0,5%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых после заседания 18-19 марта.

Решение японского ЦБ было принято единогласно и совпало с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics.

Ставка находится на максимальном уровне с октября 2008 года.

Регулятор в сообщении по итогам заседания отметил сохранение высокой неопределенности перспектив японской экономики на фоне развития ситуации в мировой торговле.

При этом он ожидает дальнейшего роста ВВП Японии темпами выше потенциальных и постепенного ускорения базовой инфляции в стране.

В марте 2024 года японский ЦБ увеличил ставку впервые за 17 лет, выведя ее из отрицательной зоны. В июле ставка была поднята во второй раз - до 0,25%, в январе - в третий, до 0,5%.

Банк Японии Япония
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