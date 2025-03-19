Путин и Трамп не затрагивали тему "Северного потока - 2"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Вопрос возможного перезапуска газопровода "Северный поток-2" не обсуждался во время телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но главы государств отмечали огромный потенциал для реализации ряда крупных проектов в области экономического сотрудничества, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, эта тема не затрагивалась, хотя президенты отмечали без преувеличения огромный потенциал для реализации целого ряда крупных проектов двустороннего сотрудничества в области экономики", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос, обсуждался ли во время телефонного разговора президентов вопрос о возможном перезапуске "Северного потока-2".