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Bloomberg сообщил о ранней стадии переговоров США о сотрудничестве с "Газпромом"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - США изучают возможности сотрудничества с "Газпромом" в глобальных проектах, что потенциально может проложить путь к более тесным связям с Россией и мирному соглашению по Украине, передает Bloomberg, ссылаясь на российских и европейских чиновников.

По их данным, переговоры находятся на ранней стадии и могут включать обсуждение сотрудничества по энергетическим проектам в Европе и Азии. По оценкам европейских экспертов, между представителями США и России "были предварительные контакты по этому вопросу, но (...) неясно, кто ведет переговоры и вовлечена ли администрация Трампа напрямую", отмечает агентство.

Президент Владимир Путин 13 марта сказал о потенциальном сотрудничестве США и России в области энергетики, которое может проложить путь к восстановлению поставок в Европу. О заинтересованности в сотрудничестве говорил также президент США Дональд Трамп.

По словам некоторых источников, энергетические инициативы США и "Газпрома" могут охватить Европу и Азию и "могут соответствовать более широкому стремлению США ослабить связи России с Китаем и Ираном", что также отвечало бы желанию Трампа использовать возможности для бизнеса, которые могут возникнуть в результате мирного соглашения о прекращении конфликта в Украине.

Источники сообщили Bloomberg, что "Газпром" со своей стороны заинтересован в том, чтобы США помогли перезапустить газопровод "Северный поток", остановленный после диверсионной атаки в 2022 году.

Владимир Путин Газпром Дональд Трамп США Северный поток Европа
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