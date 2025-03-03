В Еврокомиссии заявили, что не заинтересованы в запуске "Северного потока 2"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) не видят интереса в том, чтобы вернуться к проекту газопровода "Северный поток 2", одна из ниток которого была разрушена в результате диверсии осенью 2022 года.

"Северный поток 2" не является проектом, представляющим общий интерес ЕС. Он не позволяет диверсифицировать источники энергии Европейского союза", - заявила в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"И, как вы знаете, газ никогда не доставлялся в Европу через этот газопровод", - добавила она.

Кроме того, отметила Итконен, в ЕК всегда повторяли, что газопровод, если бы он функционировал, был бы должен учитывать и соблюдать европейский свод обязательных правил.

Представитель ЕК отвечала на просьбу прокомментировать появившуюся информацию о том, что обсуждается возможность восстановления и использования "Северного потока 2".

Накануне The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что "Северный поток 2" может быть запущен, причем при поддержке инвесторов из США.

"По словам нескольких человек, осведомленных о ходе дискуссий, усилия по достижению этого соглашения предпринимает Маттиас Варниг, который до 2023 года был исполнительным директором компании Nord Stream 2 AG", - написало издание.

"Официальные представители в Вашингтоне сообщили, что ряд влиятельных лиц в администрации президента США Дональда Трампа осведомлены об инициативе подключить американских инвесторов, они рассматривают это как часть усилий по восстановлению отношений с Москвой", - говорилось в публикации FT.

По данным собеседников газеты, представители американской стороны уже выражали заинтересованность в участии в проекте, однако никакие детали относительно возможных инвесторов не раскрывались.

"Северный поток 2" начали прокладывать в 2018 году, но его так и не ввели в строй из-за проблем с сертификацией с германской стороны.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм.

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