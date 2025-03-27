Производство рыбной продукции в РФ в январе-феврале снизилось на 7% до 705 тыс. т

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Производство рыбной продукции в РФ в январе-феврале этого года составило 705 тыс. тонн, что на 7% ниже показателя за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает аналитический центр Рыбного союза по результатам анализа оперативных данных Росстата.

Так, производство мороженой рыбы сократилось на 9% до 429 тыс. тонн. "Основная причина - сокращение вылова минтая. По данным на 17 марта, добыто 820 тыс. тонн, что на 10% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года", - говорится в сообщении.

Выпуск мороженого филе снизился на 14% до 54 тыс. тонн. При этом на судах производство филе минтая выросло на 3% до 31 тыс. тонн, филе сельди - на 10% до более 17 тыс. тонн. Снижение общего выпуска рыбного филе эксперты объясняют падением производства филе трески из-за сокращения вылова на 7% (до 89 тыс. тонн) на 17 марта.

В то же время производство рыбных консервов выросло на 7% до более 30 тыс. тонн. "Продолжается восстановительный рост после падения в 2023 году. Производители консервов адаптировались к предпочтениям потребителей и переломили негативный тренд", - отмечают эксперты.

Выпуск рыбных пресервов снизился на 2% до 17 тыс. тонн. Такая динамика связана с эффектом высокой базы сопоставимого периода прошлого года.

Производство мороженых ракообразных выросло на 20% до 12 тыс. тонн. Такую динамику эксперты объясняют увеличением российского вылова холодноводных креветок и ростом импорта. В 2024 году в РФ из дружественных стран (Эквадор, Индия, Китай, Вьетнам, Таиланд, Индонезия) было ввезено 85 тыс. тонн креветок, что на 15% больше, чем в 2023 году, вылов холодноводных креветок увеличился на 15% до 27 тыс. тонн. "Позитивный тренд сохраняется и в 2025 году. Так, российский вылов креветок к 17 марта достиг 3,6 тыс. тонн (на 18% больше), импорт, судя по первым появившимся данным иностранных таможенных служб, остается на прошлогоднем уровне", - говорится в сообщении.