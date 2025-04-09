Поиск

Выручка "ИКС Холдинга" в 2024 году выросла на 60% до 260 млрд рублей

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Выручка "ИКС Холдинга" в 2024 году выросла более чем на 60%, превысив 260 млрд рублей, сообщил глава компании Алексей Шелобков на форуме "Телеком 2025", организованном газетой "Ведомости".

Он напомнил, что в 2025 году принадлежащий "ИКС Холдингу" производитель Yadro планирует приступить к серийному выпуску базовых станций для операторов связи.

"Наши основные инвестиции как раз - это все про разработку базовых станций. К концу этого года общий объем инвестиций составит около 30 млрд рублей", - сказал Шелобков.

На сегодня с телеком-операторами подписаны форвардные контракты на 55 тысяч базовых станций, уточнил он.

"ИКС Холдинг" - отечественный высокотехнологичный холдинг, который объединяет группы компаний Yadro, "Цитадель", "Гарда", "Криптонит", а также оператора сервиса широкополосной передачи данных на базе низкоорбитальной спутниковой группировки "Бюро 1440". Компании "ИКС Холдинга" производят телеком-оборудование, системы сбора, хранения и анализа данных, системы информбезопасности, спутниковые системы, вычислительную технику, чипы и другое.

ИКС Холдинг Yadro Бюро 1440 Криптонит Гарда Алексей Шелобков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

Котировки нефти рухнули больше чем на 6%, Brent торгуется ниже $59 за баррель

Ипотека в России

Набиуллина не видит рисков возникновения "пузыря" на рынке ипотеки

Набиуллина не видит рисков возникновения "пузыря" на рынке ипотеки

Набиуллина считает, что продажи жилья остаются на приемлемом уровне

Европейские рынки акций падают на 2,2-2,8% после вступления в силу пошлин США

Цена на золото подскочила на 2,4% из-за восстановления спроса на надежные активы

Цена на золото подскочила на 2,4% из-за восстановления спроса на надежные активы

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос до 3,8 трлн рублей

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос до 3,8 трлн рублей

Сбербанк в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ до 404,5 млрд рублей

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,3% в начале основной сессии торгов

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,3% в начале основной сессии торгов

КТК возобновил отгрузки нефти с ранее остановленного после проверки ВПУ-1

Хроники событий
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне68 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6160 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });