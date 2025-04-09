Выручка "ИКС Холдинга" в 2024 году выросла на 60% до 260 млрд рублей

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Выручка "ИКС Холдинга" в 2024 году выросла более чем на 60%, превысив 260 млрд рублей, сообщил глава компании Алексей Шелобков на форуме "Телеком 2025", организованном газетой "Ведомости".

Он напомнил, что в 2025 году принадлежащий "ИКС Холдингу" производитель Yadro планирует приступить к серийному выпуску базовых станций для операторов связи.

"Наши основные инвестиции как раз - это все про разработку базовых станций. К концу этого года общий объем инвестиций составит около 30 млрд рублей", - сказал Шелобков.

На сегодня с телеком-операторами подписаны форвардные контракты на 55 тысяч базовых станций, уточнил он.

"ИКС Холдинг" - отечественный высокотехнологичный холдинг, который объединяет группы компаний Yadro, "Цитадель", "Гарда", "Криптонит", а также оператора сервиса широкополосной передачи данных на базе низкоорбитальной спутниковой группировки "Бюро 1440". Компании "ИКС Холдинга" производят телеком-оборудование, системы сбора, хранения и анализа данных, системы информбезопасности, спутниковые системы, вычислительную технику, чипы и другое.