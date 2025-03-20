Мосбиржа вложит 10 млрд рублей в фонды прямых инвестиций для поддержки будущих эмитентов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" в рамках реализации стратегии по развитию рынка капитала приняла решение о создании линейки фондов прямых инвестиций для поддержки компаний, которые планируют в ближайшей перспективе выйти на IPO, говорится в сообщении торговой площадки.

"Основная задача фондов – стать эффективным механизмом привлечения частного капитала для перспективных компаний, находящихся на поздних стадиях подготовки к выходу на публичный рынок. Работа фондов будет способствовать дальнейшему развитию российского рынка капитала и росту числа публичных компаний на первичном рынке", - отмечается в сообщении.

На первом этапе инвестиции Мосбиржи в создание фондов составят более 10 млрд рублей, при этом доля биржи в общем объеме вложений не превысит 20%. Формированием инвестиционных портфелей займутся профессиональные управляющие фондами.