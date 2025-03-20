Прямые инвестиции Китая за рубежом выросли на 9,1% в январе-феврале

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Общий объем прямых нефинансовых инвестиций (ODI) Китая за рубежом в январе-феврале увеличился на 9,1% относительно того же периода прошлого года и составил $22,97 млрд, сообщило министерство торговли.

Объем вложений денежных средств в государства, расположенные вдоль "Пояса и пути", вырос на 17,6% - до $5,52 млрд, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

Как сообщалось, по итогам 2024 года общий объем китайских ODI увеличился на 10,5% и достиг $143,85 млрд.