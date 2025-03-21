Поиск

Индекс потребдоверия в Великобритании неожиданно вырос в марте

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в марте вырос до минус 19 пунктов по сравнению с минус 20 пунктами месяцем ранее, сообщается в отчете аналитической компании NIQ GfK.

Аналитики ожидали снижения до минус 21 пункта, по данным Trading Economics.

В марте 2024 года индекс находился на отметке минус 21 пункт.

"Потребительское доверие остается сдержанным", - полагает директор по анализу потребительских цен NIQ GfK Нил Беллами, слова которого приводятся в сообщении. С сентября прошлого года индикатор находится в диапазоне от минус 17 пунктов до минус 22 пунктов. "Это более позитивно, чем в середине 2022 года и начале 2023 года в разгар кризиса стоимости жизни, который принес худшие основные показатели за всю историю, включая девять месяцев на уровне минус 40 пунктов или ниже. Но мы все еще ниже долгосрочного среднего показателя в минус 10 пунктов", - отметил он.

"Если бы потребительское доверие было пациентом, томящимся на больничной койке, врач сказал бы, что пока мало свидетельств восстановления", - добавил Беллами.

Три из пяти составляющих индекса доверия в текущем месяце улучшились по сравнению с февралем.

Подындекс оценки потребителями своей финансовой ситуации за последний год в марте опустился на 2 пункта - до минус 9 пунктов. В том же месяце прошлого года он составлял минус 13 пунктов.

Индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев уменьшился до 1 пункта с 2 пунктов в феврале. Год назад его значение находилось на отметке 2 пункта.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации за последний год вырос в марте до минус 42 пунктов с минус 44 пунктов месяцем ранее. Оценка британцами общей экономической ситуации в стране в следующие 12 месяцев повысилась до минус 29 пунктов с минус 31 пункта. В марте 2024 года первый показатель составлял минус 45 пунктов, второй - минус 23 пункта.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, остался на февральской отметке в минус 17 пунктов. Год назад он находился на уровне минус 27 пунктов.

Среднее значение индекса доверия за период с 1981 года по 2025 год составляет минус 11 пунктов. Рекордный уровень в 10 пунктов был достигнут в июне 1987 года. Минимум в минус 49 пунктов был зафиксирован в сентябре 2022 года.

Великобритания NIQ GfK
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США сократили сотрудничество с союзниками в борьбе против обхода антироссийских санкций

США сократили сотрудничество с союзниками в борьбе против обхода антироссийских санкций

EBITDA X5 в IV квартале снизилась на 0,8%, до 52,93 млрд рублей

Рубль утром понижается в паре с юанем в ожидании решения ЦБ РФ по ставке

Совет директоров ритейлера X5 рекомендовал дивиденды в размере 648 руб./акция

Совет директоров ритейлера X5 рекомендовал дивиденды в размере 648 руб./акция

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2024 году составила 1,084 трлн рублей

ЦБ Турции повысил ставку по кредитам overnignt на 2 п.п. на внеочередном заседании

Криптобиржа Kraken купит площадку для торговли фьючерсами NinjaTrader за $1,5 млрд

УК аэропорта Братска заявила о повышении цены авиатоплива ниже инфляции

La Stampa сообщила о планах ЕС выделить Украине 5 млрд евро военной помощи вместо 40 млрд

Группа инвесторов купит баскетбольный "Бостон Селтикс" с рекордной оценкой в $6,6 млрд

Группа инвесторов купит баскетбольный "Бостон Селтикс" с рекордной оценкой в $6,6 млрд
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе369 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6050 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2222 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });