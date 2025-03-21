Индекс потребдоверия в Великобритании неожиданно вырос в марте

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в марте вырос до минус 19 пунктов по сравнению с минус 20 пунктами месяцем ранее, сообщается в отчете аналитической компании NIQ GfK.

Аналитики ожидали снижения до минус 21 пункта, по данным Trading Economics.

В марте 2024 года индекс находился на отметке минус 21 пункт.

"Потребительское доверие остается сдержанным", - полагает директор по анализу потребительских цен NIQ GfK Нил Беллами, слова которого приводятся в сообщении. С сентября прошлого года индикатор находится в диапазоне от минус 17 пунктов до минус 22 пунктов. "Это более позитивно, чем в середине 2022 года и начале 2023 года в разгар кризиса стоимости жизни, который принес худшие основные показатели за всю историю, включая девять месяцев на уровне минус 40 пунктов или ниже. Но мы все еще ниже долгосрочного среднего показателя в минус 10 пунктов", - отметил он.

"Если бы потребительское доверие было пациентом, томящимся на больничной койке, врач сказал бы, что пока мало свидетельств восстановления", - добавил Беллами.

Три из пяти составляющих индекса доверия в текущем месяце улучшились по сравнению с февралем.

Подындекс оценки потребителями своей финансовой ситуации за последний год в марте опустился на 2 пункта - до минус 9 пунктов. В том же месяце прошлого года он составлял минус 13 пунктов.

Индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев уменьшился до 1 пункта с 2 пунктов в феврале. Год назад его значение находилось на отметке 2 пункта.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации за последний год вырос в марте до минус 42 пунктов с минус 44 пунктов месяцем ранее. Оценка британцами общей экономической ситуации в стране в следующие 12 месяцев повысилась до минус 29 пунктов с минус 31 пункта. В марте 2024 года первый показатель составлял минус 45 пунктов, второй - минус 23 пункта.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, остался на февральской отметке в минус 17 пунктов. Год назад он находился на уровне минус 27 пунктов.

Среднее значение индекса доверия за период с 1981 года по 2025 год составляет минус 11 пунктов. Рекордный уровень в 10 пунктов был достигнут в июне 1987 года. Минимум в минус 49 пунктов был зафиксирован в сентябре 2022 года.