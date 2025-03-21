"СПБ биржа" перенесла время начала торгов 29 марта из-за плановых процеду

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - На "СПБ бирже" торги российскими ценными бумагами в субботу, 29 марта, в связи с плановыми регламентными процедурами начнутся в 12:00 по Москве вместо 10:00, сообщила биржа..

В воскресенье 30 марта торги начнутся по стандартному расписанию - с 10:00.

"СПБ биржа" запустила торги по субботам и воскресеньям с 1 февраля. Они представляют собой утреннюю дополнительную сессию торгового дня понедельника. Диапазон ценовых движений по ценным бумагам существенно сужен по сравнению с будними днями.