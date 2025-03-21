Рубль немного подрос в паре с юанем перед выходными и после сохранения ставки ЦБ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Рубль в пятницу немного подрос в паре с юанем перед выходными и после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Китайский юань растерял дневной рост и немного опустился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль повысился перед выходными днями и после решения ЦБ РФ оставить ключевую ставку на отметке 21% годовых. Курс китайской валюты в 19:00составил 11,466 руб., что на 3,65 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 24,45 копейки, до 84,64 руб., и уменьшил курс евро на 1,0371 рубля, до 91,4262 руб.

"В начале недели мы еще наблюдали процесс укрепления рубля и биржевой курс достигал локального пика в 11,13 за юань. По нашему мнению, поддержку курсу оказали сохраняющиеся высокими продажи валюты экспортерами. Однако начиная со среды рубль оттолкнулся от пика и по состоянию в пятницу вечером консолидировался в диапазоне 11,5-11,6 за юань. Мы считаем, что на следующей неделе отечественная валюта может получить дополнительную поддержку и вновь перейти к укреплению ввиду подготовки к уплате налогов экспортерами (28 марта)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

Совет директоров Банка России третье заседание подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков. Регулятор подчеркнул, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 года. "Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - говорится в релизе. ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7-8%, по-прежнему ждет ее возвращения к цели в 4% в 2026 году, отмечается в документе.

В январе-феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился и составил в среднем 9,1% в пересчете на год после 12% в 4-м квартале 2024 года. Аналогичный показатель базовой инфляции составил в среднем 10,2% после 12,1% в предыдущем квартале. Устойчивое инфляционное давление снизилось в меньшей степени, чем общий индекс потребительских цен, отражая по-прежнему высокий внутренний спрос, отмечает ЦБ. Текущий рост цен в феврале и начале марта отчасти сдерживался произошедшим с начала года укреплением рубля. Годовая инфляция на 17 марта составила 10,2%.

ЦБ в феврале и декабре сохранил ставку на уровне 21%, в октябре повысил - на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 21%, в сентябре - на 100 б.п. - до 19%. 26 июля Банк России поднял ставку с 16% до 18% На заседаниях 16 февраля, 22 марта, 26 апреля и 7 июня 2024 года оставлял ее без изменения.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 апреля 2025 года.

ЦБ не исключает возможность повышения ключевой ставки, если скорость и устойчивость снижения инфляции будут недостаточными, но вероятность повышения снизилась, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

"Текущие темпы роста цен постепенно замедляются. Это во многом результат нашей жесткой ДКП. На снижение инфляции также повлияли улучшение настроения на рынках и укрепление рубля", - сказала она. "Тем не менее, ценовое давление остается высоким, а инфляционные ожидания повышенными. Это означает, что нам требуется в течение длительного времени сохранять жесткие денежно-кредитные условия", - подчеркнула Набиуллина.

"Наши дальнейшие решения будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году", - сказала глава ЦБ. "Если они будут недостаточными, мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась", - заявила Набиуллина.

Развитие ситуации на валютном рынке будет зависеть от изменения внешних условий, но пока сложно предсказать, насколько существенно будет влияние этого фактора на динамику инфляции, полагает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Наряду с нашей политикой на динамику цен повлияло и укрепление рубля. Дальнейшая ситуация на валютном рынке будет зависеть от фактического изменения внешних условий", - сказала она. Председатель отметила, что пока преждевременно делать выводы о масштабе влияния этого фактора на будущую динамику инфляции.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ, скорее всего, начнется в июне, считают аналитики Райффайзенбанка.

"ЦБ РФ в пятницу ожидаемо принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, - отмечают эксперты в комментарии. - Важным, на наш взгляд, стало изменение сигнала на будущее с умеренно-жесткого на достаточно нейтральный. Это произошло на фоне улучшения ряда оценок в пресс-релизе по сравнению с февральской версией: 1) текущее инфляционное давление, а также инфляционные ожидания снизились, 2) появляется все больше признаков уменьшения напряженности на рынке труда".

При этом аналитики банка подчеркивают, что, слегка смягчив риторику, ЦБ по-прежнему занимает очень осторожную позицию - фраза о возможном рассмотрении повышения ставки в случае неудовлетворительной динамики инфляции сохранена и в этот раз. На их взгляд, регулятор не желает допустить формирования устойчивых ожиданий по снижению ключевой ставки в будущем - это делается с целью сохранения жестких денежно-кредитных условий и повышения эффективности монетарной политики.

"В текущих условиях повышение ключевой ставки видится нам маловероятным, однако, и раннего смягчения политики (например, в апреле) ждать тоже не стоит, - прогнозируют стратеги Райффайзенбанка. - Наш базовый сценарий предполагает начало цикла снижения ставки в июне. Способствовать дезинфляции будет замедление экономической активности, как на фоне бюджетной консолидации, так и под влиянием уже достигнутой жесткости денежно-кредитных условий".

Цены на нефть вернулись к снижению вечером в пятницу.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 составляет $71,76 за баррель, что на 0,33% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,19%, до $67,93 за баррель.

Секретариат ОПЕК обнародовал обновленные графики компенсаций ранее недосокращенной добычи нефти. Нарушившие обязательства страны должны будут сократить добычу на 4,2 млн баррелей в сутки с марта 2025 года по июнь 2026 года включительно.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке и связанные с ней опасения перебоев в поставках способствовали ранее росту нефтяных цен. Израиль продолжает проводить точечные наземные операции в секторе Газа, а США - наносить удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 марта осталась на прежнем уровне - 21,45% годовых. Срочные версии RUONIA на срок один и три месяца повысились в пятницу на 1 базисный пункт, до 21,44% и 21,4% соответственно. Срочная версия RUONIA сроком на шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,44% годовых.