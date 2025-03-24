Поиск

Brent подорожала до $72,6 за баррель

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли перешли к умеренному росту, восстановив потери, понесенные ранее в ходе сессии.

К 13:41 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,43 (0,6%) до $72,59 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,45 (0,66%), до $68,73 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают опасения относительно устойчивости поставок на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Трейдеры также оценивают последствия ужесточения санкций США против нефтяного сектора Ирана.

Секретариат ОПЕК на прошлой неделе обнародовал обновленные графики компенсации ранее недосокращенной добычи нефти. Нарушившие обязательства страны должны будут сократить добычу на 4,2 млн баррелей в сутки с марта 2025 года по июнь 2026 года включительно.

Аналитик IG Йип Джун Ронг отмечает, что общие перспективы спроса и предложения на нефть остаются неоднозначными.

Переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией повышают вероятность увеличения российского экспорта после окончательного урегулирования конфликта, тогда как повышение добычи ОПЕК+, запланированное на апрель, приведет к дальнейшему росту предложения, говорит эксперт.

В понедельник в Эр-Рияде проходят российско-американские консультации по нормализации ситуации на Черном море.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил 23 марта, что в дальнейшем, как ожидается, можно будет перейти к обсуждению других аспектов украинского урегулирования. Он отметил, что по мнению США, сейчас стороны гораздо ближе к разрешению конфликта, чем когда-либо ранее.

Трейдеры также ждут прояснения политики США в отношении пошлин, введение которых запланировано на 2 апреля.

Президент США Дональд Трамп заявил 21 марта, что в пошлинах будет ряд исключений. "Будет некоторая гибкость. Но в целом это будут зеркальные пошлины", - сказал он.

Brent WTI Дональд Трамп ОПЕК США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Турбизнес отметил рост дефицита авиапарка в России

Минфин рассмотрит обнуление НДПИ для редких металлов на 15 лет

Минфин рассмотрит обнуление НДПИ для редких металлов на 15 лет

Суд предписал Bayer выплатить около $2,1 млрд по делу о гербициде Roundup

Суд предписал Bayer выплатить около $2,1 млрд по делу о гербициде Roundup

Сбербанк не видит рисков банкротства крупнейших заемщиков

Brent подешевела до $71,88 за баррель

Европейские рынки акций, за исключением Испании, завершили торги снижением

Европейские рынки акций, за исключением Испании, завершили торги снижением
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6076 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });