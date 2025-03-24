Brent подорожала до $72,6 за баррель

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли перешли к умеренному росту, восстановив потери, понесенные ранее в ходе сессии.

К 13:41 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,43 (0,6%) до $72,59 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,45 (0,66%), до $68,73 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают опасения относительно устойчивости поставок на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Трейдеры также оценивают последствия ужесточения санкций США против нефтяного сектора Ирана.

Секретариат ОПЕК на прошлой неделе обнародовал обновленные графики компенсации ранее недосокращенной добычи нефти. Нарушившие обязательства страны должны будут сократить добычу на 4,2 млн баррелей в сутки с марта 2025 года по июнь 2026 года включительно.

Аналитик IG Йип Джун Ронг отмечает, что общие перспективы спроса и предложения на нефть остаются неоднозначными.

Переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией повышают вероятность увеличения российского экспорта после окончательного урегулирования конфликта, тогда как повышение добычи ОПЕК+, запланированное на апрель, приведет к дальнейшему росту предложения, говорит эксперт.

В понедельник в Эр-Рияде проходят российско-американские консультации по нормализации ситуации на Черном море.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил 23 марта, что в дальнейшем, как ожидается, можно будет перейти к обсуждению других аспектов украинского урегулирования. Он отметил, что по мнению США, сейчас стороны гораздо ближе к разрешению конфликта, чем когда-либо ранее.

Трейдеры также ждут прояснения политики США в отношении пошлин, введение которых запланировано на 2 апреля.

Президент США Дональд Трамп заявил 21 марта, что в пошлинах будет ряд исключений. "Будет некоторая гибкость. Но в целом это будут зеркальные пошлины", - сказал он.