Hyundai готовится объявить об инвестициях в США в размере $20 млрд

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Южнокорейский конгломерат Hyundai Group готовится объявить об инвестициях в США в размере $20 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.

В эту сумму входит проект по строительству сталелитейного предприятия стоимостью $5 млрд в штате Луизиана. Завод, который создаст около 1,5 тысяч рабочих мест, будет производить сталь для двух американских предприятий по производству электромобилей Hyundai.

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит об инвестициях в понедельник в рамках встречи в Белом доме с главой Hyundai Чонг Исоном и губернатором Луизианы Джеффом Лэндри.

Hyundai является одним из лидеров продаж электромобилей в США. В стране работает два крупных автомобильных завода южнокорейской компании - в Алабаме и Джорджии. В понедельник, как ожидается, будет объявлено о третьем заводе Hyundai в Штатах - также в Джорджии, отмечают источники CNBC.