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Маркетплейсы обошли розничные магазины по упоминаниям в СМИ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В 2024 году охваты публикаций по теме маркетплейсов в СМИ достигли рекордных 805 млн, а количество упоминаний превысило 1 млн. Эксперты платформы мониторинга СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс проанализировали, как менялась популярность маркетплейсов и розничных магазинов в СМИ за последние годы.

По данным платформы мониторинга СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс

В 2024 году онлайн-магазины опередили розничные по количеству упоминаний в СМИ. Рост интереса к маркетплейсам стабилен на протяжении всего наблюдаемого периода, и год к году нет ни намека на его возможное снижение. При этом для традиционной розницы характерна "турбулентность": в 2019 году зафиксирован спад, связанный с COVID-19, в 2020-2021 гг. — послековидный рост активности магазинов и ТЦ, а начиная с 2022 года — снова падение, обусловленное СВО, снижением экономической активности населения в традиционных сегментах коммерции и более динамичным развитием онлайн-торговли.

По данным платформы мониторинга СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс

До 2018 года слово "маркетплейс" не слишком часто упоминалось в СМИ — тогда интерес к онлайн-торговле рос чуть меньшими темпами, нежели упоминаемость розничных магазинов. Но затем начался активный рост, а самый яркий скачок произошел в 2020 году — объем публикаций про маркетплейсы увеличился в 1,5 раза. И далее с каждым годом мы видим увеличение количества упоминаний на 20-30%. В 2024 году произошел рост на 40%. Все это говорит о повышенном интересе СМИ и аудитории к е-commerce, который продолжает расти.

По данным платформы мониторинга СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс

Топ-5 самых часто упоминаемых в СМИ маркетплейсов возглавляет Wildberries. Далее следуют Ozon, Яндекс Маркет, Aliexpress и Мегамаркет.

По данным платформы мониторинга СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс

СКАН-Интерфакс
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