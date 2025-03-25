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Костин считает, что на восстановление бизнес-отношений РФ и США потребуется время

Но этот вопрос можно решить при наличии желания руководства двух стран, отметил глава ВТБ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Восстановление российско-американских деловых отношений займет время, но этот вопрос можно решить при наличии желания руководства стран, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу CNN.

"Наверное, рано делать какие-то прогнозы, потому что мы находимся в самом начале довольно длительного процесса, ведь в последние годы отношения между Россией и Америкой были по большому счету разрушены. А значит, на их восстановление потребуется время. Но я считаю, что мы определенно видим благие - и при этом искренние - намерения со стороны президента Трампа, а также его желание помочь России решить этот вопрос, восстановить российско-американские отношения. А если есть желание, найдутся и возможности", - сказал он.

Говоря о возвращении западных компаний, Костин заявил, что этот процесс "сейчас начнется".

"Хотя господин Путин недавно сказал, что за это придется заплатить определенную цену, особенно тем компаниям, которые ушли из России внезапно и нанесли ущерб российской экономике. Я думаю, что процесс нормализации займет некоторое время. Но бизнес гораздо менее политизирован. Бизнес хочет заниматься бизнесом. И я помню об отношениях с американскими компаниями, с американскими банками. Я думаю, шаг за шагом нам удастся восстановить деловые отношения, если руководители стран, политики, будут принимать правильные решения", - сказал глава ВТБ.

Он также заявил, что финансовый сектор следует оградить от политического влияния.

"Это уже существенно подорвало доверие и увеличило риски. И это, я думаю, подорвало позиции доллара. Возможно, об этом еще рано говорить, но я знаю, что во многих странах думают так: "Если это случилось с Россией, что если однажды это случится и с нами?". Так думают в Китае и в арабском мире. Поэтому я думаю, что санкции следует применять с большой осторожностью. Наверное, следует создать новую правовую базу, чтобы не допустить повторения подобной ситуации в будущем. Это мое личное мнение", - сказал Костин.

Андрей Костин ВТБ США
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