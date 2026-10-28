ВБ ждет роста цен на энергоносители на 32% в 2026 г. и спада на 12% в 2027 г.

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Цены на сырьевые товары в 2026 году вырастут на 23% и выйдут на второй по величине уровень с 2013 года, прогнозирует Всемирный банк (ВБ).

"Конфликт на Ближнем Востоке истощил запасы нефти и наверняка выведет цены на энергоносители на четырехлетний максимум, - говорится в его пресс-релизе к обзору Commodity Markets Outlook. - Между тем перебои поставок зерновых и (погодное явление) Эль-Ниньо представляют угрозу для урожаев и доступности продовольствия".

В 2027 году сырьевые товары подешевеют на 7%, отмечается в обзоре.

Рост цен на энергоносители в этом году ожидается на уровне 32%, а в следующем году они уйдут в минус на 12%.

Средняя цена Brent в четвертом квартале 2026 года составит почти $100 за баррель, за весь текущий год - $91 за баррель.

"От месяца к месяцу экспортные потоки, возможно, останутся волатильными, но в целом предполагается, что недавний рост поставок нефти из стран Персидского залива будет устойчивым и в 2027 году глобальные объемы добычи нефти приблизятся к уровню 2025 года, - говорится в обзоре. - Рост нефтяных поставок, как ожидается, позволит ослабить напряженность на рынке и будет способствовать снижению средней цены до $79 за баррель в следующем году".

Мировое потребление нефти в 2026 году снизится на 2,6 млн баррелей в сутки (на 2,5%), прогнозирует ВБ. Это третий по величине спад за всю историю после пандемийного 2020 года и кризисного для нефтяного рынка 1980 года.

Предложение нефти в этом году упадет на 5,5 млн б/с (на 5,2%) - максимально более чем за 40 лет, не считая глобальной рецессии 2020 года.

В следующем году спрос на нефть будет умеренным - отчасти в связи с тем, что ускоренный переход на электромобили наверняка будет иметь долговременный эффект. Ожидается, что в ближайшие годы потребление нефти будет значительно отставать от тренда 2010-2019 годов, в том числе более чем на 9% в 2027 году.

Предложение нефти при отсутствии дополнительного долгосрочного ущерба нефтяной инфраструктуре прогнозируется в 2027 году на уровне 106 млн б/с, что позволит во втором квартале вернуть рынок к существенному профициту.

Объемы нефтепереработки в этом году снизятся на 2,3 млн б/с, но примерно в середине следующего года вернутся на доконфликтный уровень на фоне прогресса в ремонте НПЗ и экспортной инфраструктуры на Ближнем Востоке и в России, пишет ВБ.

Цены на газ в Европе в 2026 году подскочат на 58,3%, в 2027 году - снизятся на 7,9%, ожидает фининститут.

"Прогнозы предполагают отсутствие серьезной интенсификации конфликтов с влиянием на мировые поставки сырья, - отмечается в пресс-релизе. - Однако цены на энергоносители могут вырасти сильнее в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке и сохранения ущерба российской нефтяной инфраструктуре. В то же время более высокие, чем ожидалось, цены на энергоносители, атаки на поставки зерновых в Черном море и очень сильный Эль-Ниньо могут вместе привести к продовольственному кризису, из-за которого больше людей окажутся в нищете, как было в начале 2010-х годов".

Рост мировых цен на продовольствие в текущем году ожидается на уровне 10%, а цены на металлы и минеральное сырье обновят рекорды. В 2027 году продовольствие подорожает еще на 7%.

Цены на удобрения повысятся на 14% в 2026 году, но в следующем году вернутся на уровень 2025 года.