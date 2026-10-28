Сбер получил 6 тыс. заявок селлеров на реструктуризацию кредитов на 21 млрд руб.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк получил 6 тыс. заявок селлеров маркетплейсов на реструктуризацию кредитов на сумму порядка 21 млрд рублей, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Пик заявок на реструктуризацию был в момент, когда были массовые атаки на склады маркетплейсов, то есть несколько месяцев назад. В настоящий момент у нас получено порядка шести тысяч заявок на реструктуризацию. Примерно они составляют 21 млрд рублей", - сказал Скворцов на конференц-звонке в среду.

По его словам, доля кредитов этому сегменту заемщиков в общем корпоративном портфеле банка небольшая.

"Наш кредитный портфель малочувствителен к этому сегменту, потому что портфель, который приходится потенциально на этот пострадавший сегмент, он меньше 0,2% корпоративного портфеля Сбера. Поэтому здесь каких-то больших рисков мы не ждём. Мы работаем и смотрим, если клиенты пострадали, есть у них шансы вернуться в деятельность", - отметил финдиректор.

Корпоративный кредитный портфель Сбербанка на 30 сентября 2026 года по МСФО составил 34,151 трлн рублей (0,2% от этой суммы - это примерно 68 млрд рублей).