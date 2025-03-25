СД "ЛУКОЙЛа" рекомендовал финальные дивиденды-2024 в размере 541 рубль на акцию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату итоговых дивидендов по результатам 2024 года в размере 541 рубль на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 3 июня 2025 года.

Базой для выплат акционерам "ЛУКОЙЛа" служит показатель свободного денежного потока (free cash flow, FCF). Согласно дивидендной политике компании, на дивиденды должно направляться не менее 100% от данного показателя, однако в последние годы к сумме применялись дополнительные корректировки.

Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опросов аналитиков, составлял 528 рублей/АО. С учетом ранее выплаченных по итогам девяти месяцев 514 рублей/АО, суммарный дивиденд за 2024 год составит 1055 рублей/АО.

Уставный капитал "ЛУКОЙЛа" состоит из 692 865 762 акции. Промежуточные дивиденды компании за девять месяцев 2023 года составили 447 рублей на акцию. С учетом финальных дивидендов в 498 рублей итоговый размер выплат акционерам за год равнялся 945 рублям.

Помимо этого, совета директоров НК принял решение о проведении 15 мая годового заседания общего собрания акционеров "ЛУКОЙЛа", голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также о созыве 16 мая повторного ГОСА, которое будет проведено в случае, если первое собрание не состоится из-за отсутствия кворума. Датой определения лиц, имеющих право на участие в ГОСА и повторном собрании, определено 21 апреля 2025 года.

В повестку дня собрания включены стандартные вопросы, в частности, об утверждении годового отчета ПАО "ЛУКОЙЛ" за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов).