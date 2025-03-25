ЦБ отметил, что итоги апреля-мая позволят точнее оценить динамику корпоративных кредитов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Темпы роста корпоративного кредитования банковского сектора в январе-феврале околонулевые или слабоотрицательные, судить об устойчивом замедлении прироста можно будет по итогам апреля-мая, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая в Госдуме.

"Нам надо убедиться в устойчивости замедления кредита в первые два месяца. Сегодня, по-моему, опубликуется отчет о развитии банковского сектора в феврале 2025 года со статистикой за два месяца по кредитованию. И в январе-феврале темпы роста корпоративного кредита были околонулевые или даже слабоотрицательные. Но это связано с очень выраженной, более выраженной, чем обычно, сезонностью государственных расходов в начале этого года, в частности, связанного с авансированием государственного заказа. Поэтому более уверенно о дальнейшей органической, такой естественной динамике кредита в условиях текущих процентных ставок мы сможем судить только по данным за апрель и май", - сказал он.