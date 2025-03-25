В Банке России отметили возвращение корпоративного кредитования к умеренным темпам роста

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Оперативные данные за март указывают на возвращение корпоративного кредитования к умеренным темпам роста, заявил журналистам в Госдуме зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Они (оперативные данные за март - ИФ) подтверждают замедление органических темпов роста кредитования, но при этом указывают на возвращение корпоративного кредита к положительным темпам роста после его снижения в первые два месяца", - отметил он.

"Умеренный рост, исходя из оперативных данных, на середину месяца. Но опять же, это очень предварительное суждение, с учетом того, что основные объемы выдачи, на самом деле, как в корпоративном, так и в розничном секторе, приходятся на последние декады, даже последние недели месяца", - заявил зампред ЦБ.

Он объяснил тенденцию в корпоративном кредитовании тем, что перестали действовать временные факторы, связанные с авансированием бюджетных расходов.

"Эти сезонные факторы, связанные с бюджетными потоками, в марте уже не действуют", - подчеркнул Заботкин.

Ране Заботкин сообщил, что темпы роста корпоративного кредитования банковского сектора в январе-феврале околонулевые или слабоотрицательные, судить об устойчивом замедлении прироста можно будет по итогам апреля-мая.