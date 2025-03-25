Aramco завершила покупку 50% Blue Hydrogen Industrial Gases

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco завершила покупку 50%-ной доли Blue Hydrogen Industrial Gases (BHIG), которая являлась "дочкой" Air Products Qudra (APQ).

Как сообщает Aramco, после завершения сделки Aramco и APQ, совместное предприятие Air Products и Qudra Energy, владеют по 50% акций BHIG.

Расположенная в городе Джубайль BHIG специализируется на низкоуглеродном производстве водорода при улавливании и хранении CO2. Планируется, что водород будет поставляться через сеть трубопроводов в Восточной провинции Саудовской Аравии.

"Ожидается, что инвестиции Aramco в BHIG будут способствовать развитию водородной сети в Восточной провинции Саудовской Аравии, - заявил исполнительный вице-президент Aramco по стратегии и корпоративному развитию Ашраф аль-Газзави. - Эта сеть поможет нам развивать новые возможности как внутри страны, так и по всему миру для сокращения выбросов СО2, а также диверсифицировать наш энергетический портфель".