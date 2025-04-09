Saudi Aramco открыла в Саудовской Аравии 8 месторождений и 6 резервуаров углеводородов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Saudi Aramco обнаружила четырнадцать месторождений и резервуаров углеводородного сырья в Руб-эль-Хали (Empty Quarter) и Восточном регионе (Eastern Region) Саудовской Аравии, сообщает саудовское информационное агентство SPA со ссылкой на министра энергетики королевства принца Абдулазиза бен Салмана.

В Восточном регионе открыто три месторождения нефти сорта Arab Extra Light: Jabu, Sayahid и Ayfan. На ранее открытых месторождениях Berri и Mazalij обнаружены нефтяные резервуары Jubaila и Unayzah-A соответственно.

В этом же регионе открыты газовые месторождения Ghizlan и Araam, а также резервуар нетрадиционного газа Qusaiba на ранее известном месторождении Mihwaz.

В Руб-эль-Хали обнаружены месторождения нефти Nuwayr, Damda и Qurqas - в скважинах получен приток нефти Arab Medium. Один из резервуаров месторождения Damda также дал поток нефти Arab Extra Light. Что касается газа, на месторождении Marzouq обнаружены резервуары Upper Jubaila, Arab-С и Arab-D.