Ипотеку по двум документам возобновили в ВТБ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ВТБ перезапустил ипотеку по двум документам, сообщили в пресс-службе банка.

"ВТБ возобновил выдачу ипотеки по двум документам, в том числе в рамках программ с государственной поддержкой", - говорится в сообщении.

Первоначальный взнос с такой ипотекой составит не менее 40%, а итоговая ставка для заемщиков будет на 1 п.п. выше, чем базовые ставки банка. При рассмотрении документов для выдачи ипотеки банк намерен использовать данные статистики Росстата по месту регистрации клиента, учитывать зарплату и другие выплаты на счет в ВТБ.

Ранее банк снизил ставки и первоначальный взнос по рыночной ипотеке.