ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ВТБ с 5 августа снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта (п.п.), говорится в сообщении госбанка.

Минимальная ставка по базовым программам банка (с учетом всех действующих дисконтов) составит 23,3% на покупку квартир и апартаментов на первичном и вторичном рынках, 23,9% - на индивидуальное жилищное строительство.

Эксперты банка отмечают, что до конца года ключевым драйвером ипотечного рынка останутся программы с государственной поддержкой, которые обеспечивают значительную часть новых выдач. ВТБ продолжает активно работать по ним.

В результате смягчения монетарной политики регулятора банк ожидает постепенного выравнивания ситуации на рынке. С учетом текущей динамики ВТБ оценивает рыночные объемы ипотечных выдач по итогам 2025 года на уровне 4,04 трлн рублей (ранее - 3,8 трлн рублей).