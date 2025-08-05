Поиск

ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке

ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ВТБ с 5 августа снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта (п.п.), говорится в сообщении госбанка.

Минимальная ставка по базовым программам банка (с учетом всех действующих дисконтов) составит 23,3% на покупку квартир и апартаментов на первичном и вторичном рынках, 23,9% - на индивидуальное жилищное строительство.

Эксперты банка отмечают, что до конца года ключевым драйвером ипотечного рынка останутся программы с государственной поддержкой, которые обеспечивают значительную часть новых выдач. ВТБ продолжает активно работать по ним.

В результате смягчения монетарной политики регулятора банк ожидает постепенного выравнивания ситуации на рынке. С учетом текущей динамики ВТБ оценивает рыночные объемы ипотечных выдач по итогам 2025 года на уровне 4,04 трлн рублей (ранее - 3,8 трлн рублей).

ВТБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС может повысить норматив биржевых продаж бензина до 17%

Трамп значительно повысит пошлины на товары из Индии из-за российской нефти

Трамп значительно повысит пошлины на товары из Индии из-за российской нефти

Биржевые цены на 95-й бензин обновили исторический максимум

Биржевые цены на 95-й бензин обновили исторический максимум

Путин подписал закон о снижении пошлины на продажу алкоголя для села

Путин подписал закон о снижении пошлины на продажу алкоголя для села

Легковой авторынок РФ в июле вырос на треть м/м, показав лучший результат с начала года

Легковой авторынок РФ в июле вырос на треть м/м, показав лучший результат с начала года

Регулятор в энергетике Молдавии лишил "дочку" Газпрома лицензии на поставку газа в страну

Регулятор в энергетике Молдавии лишил "дочку" Газпрома лицензии на поставку газа в страну
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2334 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6880 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });