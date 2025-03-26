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"Ростелеком" и Yadro вошли в состав учредителей нового АНО в сфере телеком-оборудования

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Ростелеком", производитель IT-оборудования Yadro и еще три разработчика и производителя ПО и оборудования в сфере связи выступили учредителями новой автономной некоммерческой организации развития радиоэлектронной отрасли "Консорциум "Телекоммуникационное оборудование"".

По данным ЕГРЮЛ, АНО "ТКО" зарегистрировано 25 марта. Его учредителями выступили ООО "РТК-Центр региональной инициатив" (структура ПАО "Ростелеком"), ООО "КНС Групп" (бренд Yadro, входит в "ИКС Холдинг"), ООО "Предприятие Элтекс", АО "Сигналтек" и ООО "Т8".

"Интерфакс" направил запросы в "Ростелеком" и Yadro.

ИКС Холдинг Ростелеком Yadro АНО "ТКО"
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