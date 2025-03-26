В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,1%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В начале основной сессии на "Мосбирже" российский рынок акций сохраняет "бычий" настрой, отыгрывая новости о прогрессе в переговорах с США, предполагающие восстановление доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Также поддержку рынку оказывает улучшение внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшая нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $73 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 1,1% к уровню закрытия основной сессии вторника, лидируют в росте бумаги "Совкомфлота" (+4%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 1,1% до 3198,17 пункта, индекс РТС вырос на 1,1% до 1196,63 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,5%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 26 марта, составляет 84,193 рубля (+31,93 копейки).

Подорожали также акции "Норникеля" (+2,5%), АФК "Система" (+2,2%), "НЛМК" (+2,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+2,1%), ВТБ (+1,8%), "Магнита" (+1,8%), "Газпрома" (+1,7%), "Северстали" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,5%), "ФосАгро" (+1,5%), "ММК" (+1,4%), "МТС" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +0,1% "префы"), "АЛРОСА" (+1%), "Московской биржи" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,9%), Сбербанка (+0,8% и +0,8% "префы"), "Аэрофлота" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "Т-Технологии" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,4%), ОК "Русал" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "ВК" (+0,1%).

Россия и США разработают меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, предусмотрена возможность продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон, говорится в заявлении об основных итогах встречи экспертных групп России и США. "Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон", - сообщил Кремль.

США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, а также снижению стоимости страхования морских перевозок, расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций, сообщается в документе "Основные итоги встречи экспертных групп РФ и США".

В нем подчеркивается, что данный пункт, так же как и договоренность обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", вступает в силу после "снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает возврата индекса МосБиржи выше 3200 пунктов.

Накануне коррекционные настроения достигали пика на фоне сообщений Кремля о том, что заявления по итогам встречи США-РФ в Саудовской Аравии не планируется. Однако вечером индекс МосБиржи смог не только отыграть внутридневные потери, но и выйти в неплохой "плюс" благодаря обнародованию Штатами достигнутых в понедельник договоренностей, в частности, по обеспечению безопасного судоходства в Черном море и готовности США способствовать восстановлению доступа российского экспорта с/х продукции и удобрений на мировой рынок, а также снижению стоимости морских перевозок, отмечает аналитик.

"Целевым на сегодня по индексу МосБиржи видим диапазон 3170-3225 пунктов. Рассчитываем на выход индекса выше 3200 пунктов по итогам дня, учитывая в целом обнадеживающий новостной фон и попытки нефтяных котировок пойти выше", - считает Локтюхов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что российский рынок акций развернулся вверх после обнародования достигнутых договоренностей США-РФ в Эр-Рияде.

Лучше рынка выглядели малоликвидные акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" - эта компания, помимо производства хлеба, выступает крупным перевалочным терминалом зерна, отметил эксперт.

Подорожали акции "Фосагро", так как в случае полной реализации договоренностей с США, то есть снятия санкций с ряда банков по расчетам за удобрения и зерно, а также облегчения их экспорта, компания может выиграть в результате существенного сокращения накладных расходов при поставках своей продукции на внешние рынки и увеличить объемы поставок. По той же причине подорожал "Акрон", "Совкомфлот", "НМТП".

Вероятно, близится момент, когда позитивная геополитическая риторика перейдет в фактическое воплощение, поэтому рынок уже сейчас пытается сыграть на опережение, полагает Антонов. Однако техническая картина по индексу МосБиржи пока остается неизменной - боковик продолжается. О выходе из него вверх можно будет говорить лишь при закреплении индикатора выше 3300 пунктов. В этом случае целью движения станет район 3500-3600 пунктов, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,01-0,5% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные из США и новые заявления о пошлинах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие время объявит о введении дополнительных пошлин в сфере автомобильной промышленности. Он также подтвердил, что не отказался от планов введения зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США 2 апреля, однако не исключил, что смягчит свой первоначальный план.

При этом Трамп сказал, что "может дать многим странам паузу". Кроме того, он не исключил, что пошлины не во всех случаях будут зеркальными. Трамп объяснил это тем, что у некоторых стран "настолько мощные пошлины" на американские товары, что если США примут в точности такие же меры, то торговля станет вообще невозможной.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в марте упал до 92,9 пункта. Согласно пересмотренным данным, в феврале значение индикатора составляло 100,1 пункта, а не 98,3 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 94 пунктов с объявленного предварительно февральского уровня, по данным Trading Economics.

В Азии в среду также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng растет на 0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром в среду цены умеренно растут на сигналах резкого сокращения запасов топлива в США по итогам прошлой недели.

К 10:01 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на 0,4% до $73,33 за баррель (+0,03% накануне), майские фьючерсы на WTI дорожали на 0,5% до $69,32 за баррель (-0,2% во вторник).

Американский институт нефти API накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4,6 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более скромного снижения, на 2,5 млн баррелей. Если данные подтвердятся, падение запасов будет максимальным с ноября.

Минэнерго США раскроет данные о запасах позднее в среду, аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на увеличение запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что его администрация рассматривает все обозначенные Россией условия для перемирия с Украиной на Черном море.