Ритейлер "Лента" в IV квартале нарастил EBITDA на 19,7% до 21,4 млрд рублей

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер МКПАО "Лента" по итогам IV квартала увеличил EBITDA по МСФО 17 на 19,7% до 21,4 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Рентабельность по показателю достигла 8,1% против 8% в IV квартале 2023 года.

Валовая прибыль компании в отчетном периоде выросла на 13,7% и составила 56,6 млрд рублей.

Чистая прибыль "Ленты" в IV квартале оказалась на уровне 9,2 млрд рублей против 317 млн рублей годом ранее.

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