Поиск

"Лента" в I квартале нарастила выручку на 23,2%, чистую прибыль - в 1,7 раза

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - МКПАО "Лента" в I квартале 2025 года нарастило выручку на 23,2%, до 248,8 млрд рублей, сообщила компания.

LfL-выручка в отчетном периоде выросла на 12,4% за счет повышения среднего чека на 7,8% и трафика на 4,3%.

Чистая прибыль ритейлера увеличилась в 1,7 раза и достигла 6 млрд рублей.

В отчетном периоде ритейлер открыл 212 магазинов "у дома", 57 дрогери-магазинов (net, с учетом закрытий). Общая торговая площадь выросла на 14,9% на фоне присоединения дрогери-сети "Улыбка радуги" и развития формата "у дома" и составила 2,66 млн кв. м.

Валовая прибыль поднялась на 27,8%, до 54,8 млрд рублей. Валовая рентабельность увеличилась до 22% с 21,2% годом ранее.

EBITDA выросла на 25,3% и достигла 16,3 млрд рублей. Рентабельность по показателю повысилась до 6,6% с 6,4%.

Чистый долг на 31 марта 2025 года вырос до 73,16 млрд рублей с 60,9 млрд рублей в декабре 2024 года. Соотношение чистого долга к EBITDA находится на уровне 1х против 0,9х в конце прошлого года.

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов. По состоянию на 31 марта 2025 года под управлением "Ленты" находится 263 гипермаркета, 319 супермаркета и 3 106 магазинов "у дома" и 1 720 дрогери-магазинов в более чем 650 населенных пунктах России.

Лента Улыбка радуги
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $67,1 за баррель

США отсрочили на два месяца санкции против сербской NIS

Жесткость мягкостью не испортишь. Заявление Банка России

Жесткость мягкостью не испортишь. Заявление Банка России

Рынок акций РФ к вечеру превысил 3000п по индексу МосБиржи

Вероятность повышения ставки Банка России с марта снизилась

Вероятность повышения ставки Банка России с марта снизилась
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6275 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне109 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });