"Лента" в I квартале нарастила выручку на 23,2%, чистую прибыль - в 1,7 раза

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - МКПАО "Лента" в I квартале 2025 года нарастило выручку на 23,2%, до 248,8 млрд рублей, сообщила компания.

LfL-выручка в отчетном периоде выросла на 12,4% за счет повышения среднего чека на 7,8% и трафика на 4,3%.

Чистая прибыль ритейлера увеличилась в 1,7 раза и достигла 6 млрд рублей.

В отчетном периоде ритейлер открыл 212 магазинов "у дома", 57 дрогери-магазинов (net, с учетом закрытий). Общая торговая площадь выросла на 14,9% на фоне присоединения дрогери-сети "Улыбка радуги" и развития формата "у дома" и составила 2,66 млн кв. м.

Валовая прибыль поднялась на 27,8%, до 54,8 млрд рублей. Валовая рентабельность увеличилась до 22% с 21,2% годом ранее.

EBITDA выросла на 25,3% и достигла 16,3 млрд рублей. Рентабельность по показателю повысилась до 6,6% с 6,4%.

Чистый долг на 31 марта 2025 года вырос до 73,16 млрд рублей с 60,9 млрд рублей в декабре 2024 года. Соотношение чистого долга к EBITDA находится на уровне 1х против 0,9х в конце прошлого года.

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов. По состоянию на 31 марта 2025 года под управлением "Ленты" находится 263 гипермаркета, 319 супермаркета и 3 106 магазинов "у дома" и 1 720 дрогери-магазинов в более чем 650 населенных пунктах России.