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Еврокомиссия подготовила стратегию реагирования на кризисы и угрозы

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия представила стратегию готовности Евросоюза к реагированию на возникающие угрозы.

"Новые реалии требуют нового уровня готовности в Европе. Нашим гражданам, нашим государствам-членам и нашим предприятиям нужны правильные инструменты для действий как по предотвращению кризисов, так и для быстрого реагирования в случае стихийного бедствия", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Семьи, живущие в зонах затопления, должны знать, что делать, когда уровень воды поднимется. Системы раннего оповещения могут предотвратить потерю драгоценного времени в регионах, пострадавших от лесных пожаров. Европа готова поддержать государства-члены и надежных партнеров по соседству, чтобы спасти жизни и средства к существованию", - добавила она.

По оценке ЕК, Евросоюз сталкивается "со все более сложными кризисами и вызовами, которые нельзя игнорировать". "ЕС должен быть готов защищать своих граждан и ключевые общественные функции, которые имеют решающее значение для демократии и повседневной жизни, от растущей геополитической напряженности и конфликтов, гибридных и киберугроз, иностранной манипуляции информацией и вмешательства - до изменения климата и увеличивающихся стихийных бедствий", - говорится в опубликованном коммюнике ЕК.

Стратегия охватывает 30 ключевых действий и подробный план действий для продвижения целей Евросоюза по готовности к кризисам, а также для разработки "культуры готовности" по всем направлениям политики ЕС.

Из направлений работы в стратегию включены, в частности, защита основных общественных функций Европы: минимальные критерии готовности больниц, школ, транспорта и телекоммуникаций; увеличение запасов критически важного оборудования и материалов; повышение адаптации к изменению климата и обеспечение надежной доступности важнейших природных ресурсов, таких как вода.

Речь также идет о содействии готовности населения: побуждении общественности к принятию практических мер, таких как поддержание основных запасов на срок, как минимум, в 72 часа в чрезвычайных ситуациях; интеграция уроков готовности в школьные программы и учреждение Дня готовности.

Также предусматриваются улучшение координации реагирования на кризисы, укрепление возможностей прогнозирования и предвидения, усиление сотрудничества с внешними партнерами.

Еврокомиссия Евросоюз Европа Урсула фон дер Ляйен
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