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Новак заявил, что России хватает мощностей по транспортировке нефти

Но есть и новые проекты для задела на будущее, отметил вице-премьер РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Рассматриваемые инвестиционные проекты по транспортировке нефти призваны обеспечить задел на будущее, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Во-первых, у нас идет расширение мощностей, подводящих магистральную инфраструктуру к морским портам Новороссийск и Усть-Луга. Это дает возможность в целом больше обеспечивать прокачку нефти в этих направлениях. В том числе мы рассматривали эти инвестпроекты в результате того, что по нефтепроводу "Дружба" у нас снизились объемы прокачки по трубе, мы максимально увеличили объем прокачки по ВСТО и идет расширение мощности. Сейчас хватает мощностей, но я не скажу, что у нас нет ограничений. Но в принципе, вот эти инвестпроекты - это задел, скажем так, на будущее в случае необходимости иметь возможность диверсифицированно поставлять нефть по разным направлениям", - сказал он.

Ранее сообщалось, что совет директоров "Транснефти" на заседании 21 марта планировал рассмотреть вопрос о новых инвестиционных проектах.

Александр Новак Дружба Транснефть
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